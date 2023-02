ZNANSTVENICI STRAHUJU! Prosječna duljina peni*a raste, ali to nisu dobre vijesti: Ovoliki porast mogao bi dovesti do neočekivanih problema

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Od 1942. do 2021. godine provedeno je 75 studija, čijom su analizom znanstvenici došli do spoznaje kako je dužina prosječnog ukrućenog penisa u tom periodu skočila za 25 posto. Preciznije, s 12,19 cm na 15,24 cm, prenosi Daily Mail.

Analizu su proveli znanstvenici Sveučilišta Stanford, a u rezultatima da su istaknuli pretpostavke o uzrocima ovih promjena. Izlaganje kemikalijama, sjedilački način života i konzumacija nezdrave hrane ono je što stoji u pozadini povećanja penisa, ali i padu plodnosti u posljednja tri desetljeća.

U sklopu studija izmjeren je 55 761 penis, a znanstvenike je iznenadilo to što dužina nije opala u periodu od 1992. do 2021. godine, kako su očekivali. “Bilo kakva promjena u razvoju zabrinjavajuća je jer je naš reproduktivni sustav jedan od najvažnijih dijelova ljudske biologije. Ako promjene događaju ovako brzo, to znači da se nešto snažno događa u našim tijelima. Moramo pokušati potvrditi ove rezultate. Ako se potvrde, moramo utvrditi što uzrokuje te promjene”, rekao je dr. Michael Eisenberg, profesor urologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Stanford.





Studija je pokazala da je prosječni opušteni penis u periodu od 1942. do 2021. bio dugačak 8,63 cm, a prosječni ukrućeni penis 13,71 cm. U tom periodu nije bilo riječi o tome zašto su se penisi povećali te kako veličina penisa utječe na plodnost.

Dr. Eisenberg strahuje da bi povećanje penisa moglo biti povezano s izlaganjem štetnim kemikalijama koje se nalaze u pesticidima i higijenskim proizvodima. Znanstvenici strahuju da bi isti faktori mogli dovesti i do neplodnosti i erektilne disfunkcije.

Ono što dodatno zabrinjava jest činjenica da se od 1970. prepolovio prosječan broj spermija u ejakulatu, stoga Dr. Eisenberg namjerava provesti detaljnu analizu pada plodnosti. Prema tvrdnjama stručnjaka, pad plodnosti, koji je već doveo do pada broja djece koja se rađaju u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim razvijenim zemljama, mogao bi dovesti i do ekonomskih problema.