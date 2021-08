Znanstvenica zaslužna za AstraZenecino cjepivo dobila Barbie! Svoju lutku dobila je i Alemka Markotić

Proizvođač Barbie lutkica Mattel kreirao je lutku po uzoru na znanstvenicu koja je bila koautor u razvoju cjepiva protiv koronavirusa Sveučilišta Oxford, profesoricu Sarah Gilbert. “Nadam se da će moja lutkica djeci pokazati da postoje zanimanja kojih možda nisu svjesna, poput stručnjaka za cjepiva”, rekla je Gilbert.

Iako joj je u početku Mattelova odluka da kreira popularni Barbie kao njen lik bila čudna, kasnije je shvatila da bi mogla inspirirati djecu. “Silno mi je stalo da nadahnem novu generaciju djevojčica za karijeru u STEM područjima. Nadam se da će djeca koja vide moju Barbie lutkicu shvatiti koliko ključna znanstvena područja pomažu svijetu oko nas”, zaključila je Gilbert.

Za svoje zasluge je Gilbert, znanstvenica na oksfordskom Institutu Jenner, dobila počasnu titulu dame, dok je direktor instituta Adrian Hill proglašen počasnim vitezom. Njezina Barbie je jedna od pet lutkica žena koje rade u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici.

Mattel the company behind the not so emancipated #Barbie has created 5 dolls of women STEM scientists. Let’s hope, with Oxford vaccine designer Sarah Gilbert, that she inspires girls to pursue more than a carrier in the kitchen, pretty clothes or an abnormally thin waist @BBCNews pic.twitter.com/31cgQOJYYr

— Louise O. Fresco (@LouiseOFresco) August 4, 2021