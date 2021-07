Znamo što govore Hrvati i Srbi o Tesli, no znate li tko ga još svojata? Ovo bi vas moglo iznenaditi!

Lik Nikole Tesle trebao bi krasiti hrvatsku eurokovanicu, zbog čega je opet postao jedna odglavnih tema u Hrvatskoj, ali i Srbiji. Naime, ova najava izazvala je bijesne reakcije među srpskim nacionalistima, a čini se, rasprava neće tako skoro prestati.

Narodna banka Srbije je tako upozorila da se radi o “prisvajanju kulturnog i znanstvenog naslijeđa srpskog naroda s obzirom na to da je nesporno da se slavni znanstvenik tijekom svog života izjašnjavao kao Srbin po porijeklu i rodu”. To nije prvi put da možemo gledati ovakvu reakciju. Naime, 200. godine Europska je unija u jednoj svojoj publikaciji navela da je Tesla “poznati Hrvat”, zbog čega je srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić poslao prosvjednu notu Bruxellesu gdje je naveo da se radi o lažnom opisu Teslina podrijetla, a Vladan Vukosavljević, bivši srpski ministar kulture, tražio je “ispriku srpskom narodu”, piše DW.

Predsjednik Zoran Milanović istaknuo je pak koliko je Tesla sveukupno za života boravio u Srbiji, a što prema povijesnim zapisima iznosi 31 sat. “Tesla je proveo manje vremena u Srbiji nego ja u Oklaju danas. Tesla je Amerikanac, toliko su ga ozbiljno shvaćali u Hrvatskoj i Beču da je pobjegao u Ameriku. Hrvatska je s Teslom imala krizu identiteta i to je bila nejasna ljubav. Svojatati Teslu možda nije u redu od Hrvatske, a od Srbije još manje”, zaključio je predsjednik.

Portal Index proučio je što drugi mediji, enciklopedija i wikipedia kažu o Tesli. BBC je za Teslu u više navrata pisao da se rodio na području današnje Hrvatske i da je bio srpske nacionalnosti, dok CNN navodi da se radi o srpsko-američkom inženjeru.

Američka televizijska mreža PBS na svojim stranicama kaže kako je Tesla rođen u Austro-Ugarskoj 1856. godine i da su mu roditelji bili srpskog podrijetla. National Geographic također navodi da su mu roditelji imali srpske korijene, ali i opisuje kako je izumitelj rođen na području današnje Hrvatske.

U britanskoj enciklopediji, Brittanici, piše da je Tesla srpsko-američki izumitelj koji se rodio na području današnje Hrvatske, ali je bio srpskog podrijetla.

Wikipedia opisuje Teslu kao srpsko-američkog izumitelja koji se rodio i školovao u austrijskom carstvu, etničkog Srbina koji se rodio u selu Smiljan koje se nalazi na području današnje Hrvatske.

U raspravu Hrvata i Srba o podrijetlu Nikole Tesle uključio se i Elon Musk. “Nikola Tesla je rođen u Hrvatskoj od srpskih roditelja”, napisao je.

Nikola Tesla was born in Croatia (to Serbian parents)!

— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2021