Znamo gdje je Simplicia, prisjetila se pjevačke karijere: ‘Skoro sam zapalila dvoranu’

Megadance party, festivalsko-memorijalni glazbeni spektakl koji vraća duh diskoteka 90-ih održat će se u petak, 9. veljače u Areni Zagreb. Veliki koncert na kojem nas očekuje 20 izvođača, a među brojnim izvođačima iz tog perioda ističe se ime Simplicia, pravim imenom Diana Vunić. Iako se po medijima pisalo da se Diana nije mogla kasnije vratiti na scenu, osobno nam je tu informaciju demantirala.

“To je štamparska greška, to je netko krivo napisao. Možda jednostavno iz nedostatka informacija, onda se to širi dalje (haha). U biti 2004. godine izdala sam pjesmu Moja ljubav nije slijepa, nakon dugo godina što me niste vidjeli na sceni. Ja sam napravila glazbu i tekst, bila je snimljena samo s namjerom za radijske postaje”, govori nam.

“Ta pjesma je postigla dobar uspjeh, te godine je bila među 20 najemitiranijih pjesama u Hrvatskoj, bila je na svim top listama. Znači, ja se nisam željela vratiti na scenu aktivno, kao nastupati i biti u medijima nego sam napravila to čisto autorski. Htjela sam vidjeti svoj potencijal, pjesma se zavrtjela i eto, postigla uspjeh. Nakon nje sam izbacila još jednu autorsku pjesmu Zbog tebe i ponovila uspjeh”, otkrila nam je Simplicia, koja objašnjava da od dance glazbe nije odustala zbog zdravstvenih problema, kako se to pisalo u nekim medijima već je htjela pauzu i prijeći na jazz glazbeni izričaj.

“Bila je dance scena 90-ih i ja sam bila među tim izvođačima koji su nastupali diljem zemlje. Nije bilo razloga da ja odustanem osim svojevoljno. Nakon pauze 2008. počela sam snimanje pop-jazz albuma za koji sam autorica glazbe. Snimila sam dvije pjesme, za jednu mi je tekst napisao Arsen Dedić. Za vrijeme snimanja albuma ja sam se razboljela, riječ je o autoimunoj bolesti. I to je ono što je mene nekako zaustavilo u tom pravom povratku na scenu. Primarno mi je bilo pronaći rješenje mog problema, uspjela sam se iz toga izvući i opet normalno funkcionirati”, objasnila nam je.

Naime, njena pjesma za koju je Arsen Dedić napisao tekst, a ona sama glazbu, kako nam Simplicia priča, nije nigdje izdana niti emitirana. Međutim, otkrila je da će ta pjesma u instrumentalnoj verziji biti u jednom holivudskom filmu, detalje nam nije smjela otkrili, kaže. “Zadnjih godina sam živjela vani i oduvijek sam znala da će ta pjesma biti za takvo nešto, zapravo uvijek sam je vidjela u takvom izdanju, baš za film. Imala sam želju da ta pjesma ima tu svrhu”, priča Simplicia.

“Moj život bez mikrofona je bez medijske pažnje, a to sam i htjela. Glazba naravno veže medijsko pojavljivanje, a nisam tip koji želi medije iako se nisam bavila glazbom u tom periodu. Tako sam odlučila. Nikada nije bilo negativnog iskustava, novinari, televizija, publika svi su bili stvarno okej. Nije bilo problema ni s kim, niti neugoda”, otkriva nam Simplicia, koja je najčešće u periodu 90-ih nastupala s Ivanom Banfić, Kasandrom i Sennom M.

“Bili smo mladi, jako lijep period. Uvijek bismo otišli s plesačima, ja sam obožavala plesati. Bilo je i ratno vrijeme pa je bilo nezgodno prolaziti kroz područja pod opsadom. Nastupali smo i u kasarni vojnicima. Jednom smo se kod Pakraca sakrivali od pucanja”, otkrila nam je te se prisjetila kako je skoro zapalila dvoranu tijekom nastupa.

“Za pjesmu Ja ću te zapaliti radili smo koreografiju s bakljama i tijekom nastupa baklja je odletjela u publiku i skoro zapalila dvoranu, dobro smo prošli”, otkrila je Simplicia, koja se našalila da su je organizatori jedva i uspjeli kontaktirati za Megadance Party pošto trenutno živi na selu. Uz to, mnogi se pitaju gdje je Simplicia danas? Nama je otkrila da ima permakulturno imanje.









“Proizvodim svoju hranu, off grid imanje, planiram to malo i turistički reklamirati, u tome se smjeru nalazim trenutno. Odvikla sam se od grada, živjela sam i u Americi, ali bila mi je želja imati nešto u prirodi. Pogotovo nakon ludila korone, vidim da je dosta ljudi sebi stvorilo komadić raja u prirodi. Sada se stvari mijenjaju, tako da je priroda glavna blagost, vrijednije je to nego bilo što drugo”, zaključila je Simplicia.