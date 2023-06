‘Znam što to znači’ Glumicu je ostavio suprug, a sad je saznala najgore vijesti: Objavila je potresne snimke sa zračenja

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Poznata holivudska glumica Shannen Doherty trenutno se nalazi u vjerojatno najtežem periodu svog života. Nedavno se, naime, saznalo da se razvodi od supruga, redatelja Kurta Iswarienka, i to nakon 11 godina braka. Vijest o razvodu procurila je u javnost točno na glumičin 52. rođendan.

Ovi uskoro bivši supružnici nisu zajedno još od siječnja ove godine, a njena agentica dala je naslutiti da je razlog tome Kurtova prijevara. “Razvod je posljednje što je Shannen željela. Nažalost, nije imala druge opcije,” rekla je glumičina predstavnica Leslie Sloane, dok je agentica rekla da se za informacije obrate Kurtovoj agentici koja je u cijelu situaciju ‘intimno upućena‘. Izvor blizak glumici razvod je nazvao ‘vrlo ogorčenim‘, rekavši kako je cijeli proces daleko od prijateljskog.

Ova već ionako teška situacija postala je neopisivo teža jer se Shannenino zdravstveno stanje dodatno pogoršalo. Sama glumica otkrila je da joj je rak dojke, s kojim se godinama bori i koji je trenutno u četvrtom stadiju, metastazirao i na mozak. Za to je saznala u siječnju, dakle upravo u vrijeme kad se razišla s Kurtom.





Glumica je na svojem Instagram profilu objavila dvije snimke s radijacije, čiju prvu rundu je odradila 12. siječnja. Na jednoj snimci nosi masku koja je pričvršćena za površinu na kojoj leži, a vidljivo je i kako joj u jednom trenu niz lice počnu teći suze.

“Moj strah je očit. Iznimno sam klaustrofobična i puno toga se događalo u mom životu. Sretna sam jer imam odličnog doktora i tehničare u Cedar Sinai bolnici. Ali taj strah, previranje, vrijeme u kojem se ovo događalo… Ovako rak može izgledati,” iskreno je napisala u jednoj od objava. Podsjetimo, Shannen je 2015. godine uspjela prevladati bolest nakon što je prošla mastektomiju, no u veljači 2020. godine otkrila je da se bolest vratila. “Opet imam rak, stadij 4. On je metastazirao u moje tijelo i znam što to znači. Pitala sam se mnogo puta: ‘Zašto ja?’, A onda si kažem: ‘A zašto ne ja?’ Teško mi je,” rekla je tada.

Svojedobno je otkrila kako piše oproštajna pisma za bližnje te da si je našla odjeću za sprovod. “Pripremila sam haljinicu koju sam dobila od jedne od najboljih prijateljica prije nekoliko godina. U njoj se osjećam posebno. Želim biti lijepa. Želim svima ostati u najboljem sjećanju. Nastojim živjeti punim plućima i uživati u ovo malo vremena koje mi je ostalo,” izjavila je Shannen.