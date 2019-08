ZNAKOVI DA VAM ŠEĆER RAZARA ORGANIZAM: Evo simptoma dijabetesa

Većina ljudi misli da samo dijabetičari imaju povišenu razinu šećera u krvi. Međutim, to nije istina. Svaka osobe može patiti od ovoga, a da ne bude svjesna. Da vam se to ne bi dogodilo i da biste spriječili komplikacije, važno je da prepoznate simptome i preduzmete odgovarajuće mjere.

Najnovija istraživanja govore da šećer čini mnoge čudne stvari našem organizmu. Većina ljudi s dijagnozom dijabetesa tipa 2 ignorira početne simptome sve dok se ne počnu osjećati loše. Kako se razina šećera u krvi i dalje povećava, dolaze i novi simptomi koje je sve teže ignorirati. Oni uključuju: glavobolje, umor i zamagljen vid Čak i dalje, mnogi još uvijek ne traži liječničku pomoć sve dok njihovo stanje nije ozbiljno.

Neki od simptoma koji konačno potiču većinu ljudi da potraže liječničku pomoć uključuju: ogrebotine i rane koje nikako da zacijele svrbež i promjene na koži česte infekcije urinarnog trakta i gljivične infekcije.

VAŽNI SIMPTOMI

1. MASNOĆE OBLAŽU ORGANE

Fruktoza, sastojak šećera tera jetru da efikasnije skladišti masti i to na čudnim mjestima. Vremenom dolazi do stvaranja masnih naslaga oko jetre, što izaziva oboljenje jetre, koje je bilo rijetko prije osamdesetih godina prošlog stoljeća.

2. PRIPREMA NASTANAK DIJABETESA

Svakih dodatnih 150 kalorija dobivenih uslijed unosa šećera dnevno, povećava šanse da se dobije dijabetes za 1,1 posto. Često mokrite.

3. KAOS OD KOLESTEROLA

Kad se izuzmu osobe sa visokim kolesterolom i/ili dijabetesom i pretile osobe, kod osoba koje unose mnogo šećera bilježi se najveći porast lošeg kolesterola i opasnih triglicerida, i ujedno smanjenje razine dobrog kolesterola (HDL). Prekomjerni šećer dovodi do toga da jetra proizvodi više lošeg kolesterol,a dok u isto vrijeme sprječava organizam da ga izbaci.

4. LOŠE UTJEČE NA SRCE

Srčana oboljenja i dijabetes su usko povezani. Srčani i moždani udar su najveći uzročnici (65 posto) smrti kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

5. KRVNI TLAK

Dolazi do prekomjernog lučenja inzulina, koji loše utiče na krvožilni sustav i na arterije. Kronično visoka razina inzulina izaziva brži rast mišićnih ćelija oko krvnih žila, a to uzrokuje stvrdnjavanje zidova arterija, što je korak do visokog krvnog tlaka

6. IZAZIVA DIJABETES TIPA 3

Neuropatologinja sa Sveučilišta Braun, Suzan de la Monte, smislila je termin „dijabetes tipa 3“ nakon što je njen tim suradnika prvi otkrio vezu između rezistentnosti na inzulin, ishranu bogatu mastima i Alzheimerovu bolest. Po mišljenju ovih znanstvenika, Alzheimer je bolest metabolizma, u kojoj je oštećena sposobnost mozga da koristi glukozu i proizvede energiju.

7. POSTAJETE PROŽDRLJIVI

Redovno unošenje velikih količina šećera ometa slanje poruka mozgu da smo siti. Leptin, hormon koji šalje signale da smo siti, ne vrši svoju funkciju, dok fruktoza koju smo unijeli kroz šećer, stalno izaziva glad.

8. POSTAJETE OVISNIK OD ŠEĆERA

Šećer izaziva lučenje kemikalija koje utječu na centar za zadovoljstvo u mozgu, to jest na lučenje opioida i dopamina. Kao i kod osoba koje uzimaju drogu, u ovom slučaju razvija se tolerancija na šećer, što znači da je potrebno sve više šećera da bi se postigao osećaj zadovoljstva. Prilikom proučavanja uticaja šećera na štakorima primijećeno je da životinje počinju cvokotati zubima, imaju premor, drhtanje i postaju anksiozne kada im se oduzme šećer.

9. UMOR

Previše šećera u organizmu dovodi do stalnog osjećaja umora. Dolazi do stalnih promena razine šećera u krvi, zbog čega organizam traži da jedete nešto slatko, i tako se vrtite u začaranom krugu.

10. DEPRESIJA

Postoji veza između depresije i uzimanja slatkiša. Osobe koje jedu puno slatkiša vremenom postaju sklonije depresiji

11. POSTARUJE LICE

Šećer u krvi vezuje se za proteine i tako se formiraju štetni molekuli nazvani AGE, koji napadaju okolne proteine, uključuju i proteinska vlakna u kolagenu i elastinu, sastojcima koji čine da koža izgleda čvrsta i elastična. Kao rezultat, dolazi do stvaranja bora i opuštanja kože.