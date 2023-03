‘ŽLONDRA STARA POREMEĆENA!’ Hrvatica završila na stupu srama: ‘Ne želim da me unuk zove baka’

Društvene mreže mjesto su na kojemu se raspravlja o raznim temama, a nerijetko te rasprave odlaze u potpuno neželjenom smjeru te umjesto konstruktivnih rasprava čitamo lavinu govora mržnje, uvreda, ismijavanja,…

Upravo jedna takva situacija dogodila se na Facebooku nakon što je portal Moje vrijeme, objavio tekst o bakama koje ne žele da ih se oslovljava s nazivom ‘baka’. Naime, jedna je 63-godišnja gospođa u komentarima ustvrdila kako se nalazi upravo u toj skupini žena koje ne žele da ih se naziva bakom ili babom. Zbog svog komentara potaknula je lavinu ružnih i pogrdnih komentara zbog čega je redakciji portala Moje vrijeme uputila pismo u kojemu je pojasnila svoju odluku, ali i iskazala zgražanje količinom uvreda koje je primila na svoj račun.

“Glupača”, “Glupa ku*a”, “Žlondra stara poremećena”, “Egoistična babuskara. Sigurno ima dečka”, samo su neki od strašnih komentara na račun gospođe, no ona je odlučila staviti ‘točku na i’ podužim pismom.





“Emocionalno okljaštreni”

Kako je opisala u pismu, gospođa je visokoobrazovana, ima 63 godine, još uvijek radi te je priznata u svojoj struci. Navodi kako izgleda bolje nego kad je imala četrdeset, kao i da se zbog kćeri ili unuka ne misli odreći karijere, putovanja i svega onoga što nju čini osobom koja je zadovoljna sobom, što ne znači kako ne pronalazi vrijeme za kvalitetno druženje s unukom. Uz to, gospođa ima i dečka. Dodaje kako zapravo niti po svom životnom stilu niti po izgledu nije baka, zbog čega osjeća otpor prema tome da ju se tako zove.

“Nisam od onih koje nakuhavaju danima ajvar da bi lile suze radosnice dok gledaju kako ga musava unučad jede s apetitom. Znači li to da ne volim svoga unuka? Može se to i tako tumačiti, ako ste emocionalno okljaštreni. Umjesto toga kupim ajvar, a unuka vodim na izlete. To su ispunjena i kvalitetna druženja na kojima stvaramo uspomene koje nadilaze slinava i nasilna grljenja koja, budimo iskreni, djeca ne vole. U njegovom životu sam prisutna konstantno, ali njega odgajaju njegovi roditelji.

“One su babe koje vole da ih se zove bakama”

Nisam od onih koje nemaju što raditi ako svojom ljubavlju ne guše članove obitelji, koje manipuliraju i nameću osjećaje krivnje,” objašnjava gospođa, između ostalog te postavlja pitanje: “Što je, zapravo, dobra baka?”

“Zašto bi me se, uostalom moralo zvati bakom? Zašto ne babom? Vidim da većina vaših čitateljica ima odbojnost prema riječi “baba” i inzistiraju da se zovu bakama. Da su pogledale u rječnik, vidjele bi da je “baka” hipokoristik, umanjenica, od riječi “baba”. Dakle, čemu im tepati, ako nisu osjetljive na terminologiju? One su babe koje vole da ih se zove bakama. Osim toga, baba (ili baka) je opis rodbinske veze. Zašto se većina braće ili sestara onda oslovljavaju osobnim imenima? Zašto članove svoje obitelji ne zovemo “svekrvo”, “zaovo”, “svače”, “očuše”? Nema zapovijedi da ti se netko tako obraća.

Zapitajte se koliko ste stabilnosti, znanja, morala, otvorenih životnih vidika i razumijevanja bez predrasuda dale svojoj unučadi. Toliko vrijedite kao bake, taman da vam unuci tepaju da ste “najbolja bakica na svijetu””, poručila je gospođa.

