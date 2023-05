‘ZLO JE ISKORISTILO MOJU SLABOST’ Nekad najpoznatija časna sestra na Balkanu o odlasku iz samostana: ‘Danas ne bih donijela takvu odluku’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Bernardica Juretić Rožman bila je “najpoznatija časna sestra” na Balkanu. Juretić je 2001. odlučila napustiti ovaj vrlo specifičan način života, a sada se prisjetila i razloga zbog kojih je odlučila donijeti tu tešku odluku.

”Vjerojatno danas, kada gledam s odmakom, ne bih ni donijela takvu odluku. Vidim sada, s odmakom, puno drugačije neke stvari. Znate kako se kaže, ‘da mi je ondašnje vrijeme i sadašnja pamet…‘… A to je nemoguće! Bilo je to 2001. godine, u to vrijeme bila sam odgovorna u zajednici Susret, a s druge strane bila sam odgovorna i u samostanu. Bila sam generalna savjetnica, znala sam i vidjela probleme cijele družbe. Uvidjela sam neke stvari koje ne funkcioniraju, koje bi trebalo možda drukčije postaviti, osjećala sam da ne mogu imati dvije velike odgovornosti i uzela sam si neko vrijeme da razmislim gdje sam potrebnija”, prisjeća se Bernardica za Večernji list.

Podsjetimo, Bernardica je svoj život posvetila borbi protiv ovisnosti, a prije tri desetljeća osnovala je Zajednicu “Susret”.





“Došla sam do zaključka da sam potrebnija u Zajednici Susret, samostan je 150 godina funkcionirao bez mene pa će i dalje, a ako se maknem iz Zajednice ona će se urušiti. Zato sam donijela odluku u korist Zajednice, jednostavno sam bila u fazi da ne mogu voziti na dva kolosijeka, to mi je bilo previše. A zašto sam rekla da mi je sadašnja pamet, a ondašnje vrijeme? Gledajući na to sada, mislim da je očito da je zlo iskoristilo moju slabost da me izvuče iz nečega što je bio moj primarni poziv”, zaključila je.

Inače, 15 godina nakon toga izrekla je sudbonosno “da” poduzetniku Vladu Rožmanu, razvedenom ocu odrasle djece i tada već djedu četvero unučadi.