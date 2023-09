Zlatko Pejaković o pjesmi života: ‘Isplakao sam dane i noći’

Jedan od najdugovječnijih hrvatskih pjevača narodne glazbe, Zlatko Pejaković, nedavno je proslavio 73. rođendan, no čini se da je još daleko od mirovine. Ovog je ljeta napravio lijepu turneju, a publika se uvjerila i kako mu ni danas nije problem pjevati po dva i pol sata.

U razgovoru za Večernji list otkrio je kako uspijeva održati takvu kondiciju, ali i s kakvim se tegobama borio na pozornici.

“Sve staje, fešta počinje”

“To je adrenalin. Kad se popnem na pozornicu, sve što je do tada postojalo, tog trenutka prestaje. Problemi, brige, drame i komedije, sve staje. Počinje fešta. Ljudi su došli na moj koncert da zaborave svoje probleme i da se tih par sati opuste, da plešu, pjevaju, luduju. Ja im to moram dati”, rekao je Pejaković i nastavio:





“Nastupao sam sa temperaturom 40, imao bolove napada išijasa, iz kola hitne sam izlazio na pozornicu, nitko nikada ništa od toga nije primijetio i znao. Uvijek sam na pozornici davao i dajem cijeloga sebe, jer je to mjesto mog najdražeg i najprirodnijeg postojanja. Kroz dugi niz godina stekao sam ogromno povjerenje moje publike i to nikad neću izdati. Na sceni sam ja istinski ja i ljudi mi vjeruju, a to je neprocjenjivo.”

Najdraža pjesma

Pejaković je otkrio i kako je njegova supruga Maja Maria napravila duet koje su zajedno otpjevali, a otkrio je kako on najviše voli pjevati pjesmu ‘Rijeke tiho teku’.









“Zato što je meni rijeka Drava jedan sinonim za život u Osijeku. Bezbrižan život u mom Osijeku. Za moje početke, za moje roditelje, za moje prijatelje, neke stare ljubavi, Tonči i Vjekoslava Huljić su napravili pjesmu mog života. Kada su napravili pjesmu, isplakao sam dane i noći“, otkrio je Zlatko Pejaković.