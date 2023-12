Zlatan Ibrahimović svojoj djeci brani jednu stvar: Drugi bi u ovome često popustili

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Svjetska nogometna scena iznjedrila je legende kojima skoro pa nema broja. Među njih spada i Šveđanin bosanskih korijena, neponovljivi Zlatan Ibrahimović, koji se ovih dana posvetio obitelji.

Nakon što se oprostio od nogometne karijere, dodatno se okrenuo svojoj ulozi oca i partnera. Sa 11 godina starijom Helenom Seger ima sinove Maximiliana i Vincenta, a nedavno je Zlatan otkrio i neke pojedinosti što se tiče njegovog odgoja djece.

“Ne želim da ih povrijede”

“Volim svoju djecu kao nikoga na svijetu i uvijek će mi biti na prvom mjestu. Baš zato što ih volim, želim ih zaštititi pa im ne dopuštam korištenje društvenih mreža. Ne želim da ih povrijede loše stvari koje mogu pročitati o meni”, pojasnio je, prenosi Krstarica.

Dodao je i kako je upravo to razlog činjenici što na njegovom Instagramu nema niti jedne fotografije njegovih sinova. Mnoge će ovo vjerojatno iznenaditi, budući da se govorkalo kako je njegova Helena stroži roditelj.

Razlika im ne smeta

Ono što mnogima kod ove veze plijeni pažnju je upravo njihova razlika u godinama, za što čini se nimalo ne mare. Prilikom prvog susreta Helena je čak i podviknula na Zlatana, i to zato što joj je blokirao auto svojim vozilom.









“Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca”, dodala je Helena.









Podsjetimo, ova lijepa Šveđanka je već nekoliko puta Zlatana bodrila sa tribina, a bila je tu i na kraju njegove karijere. Oprostio se od nogometa napustivši FC Milan i talijansku seriju A kao najstariji strijelac te lige ikada, a tom prilikom i on i Helena imali su suze na licu.

Zanimljivo je da još uvijek nisu službeno vjenčani, iako su nerazdvojni već 20 godina i nema nikakvih glasina o razmiricama. Zlatan ne krije koliko je očaran svojom izabranicom, a i dalje se pamti jedan njegov vrlo simpatičan odgovor na pitanje što je Heleni poklonio za rođendan. “Ništa. Ona već ima Zlatana!” izjavio je legendarni nogometaš.