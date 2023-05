ŽIVOTNI ZAOKRET ZVIJEZDE SERIJE KOJU OBOŽAVAJU HRVATI! Posvetio se vjeri i potpuno promijenio izgled: Ljudi ga više ne prepoznaju

Serija ‘Dva i pol muškarca‘ često se nalazi kao favorit na hrvatskim malim ekranima. I dok tako skoro svakodnevno možemo pratiti živote Alana, Charlieja i Jakea, mnogi se vjerojatno pitaju gdje su oni danas i čime se bave.

Charlie Sheen medijski je i više nego dovoljno eksponiran da se lako mogu pratiti nova događanja u njegovom životu. Jon Cryer, koji igra njegovog brata Alana, prije dvije godine glumio je Lexa Luthora u seriji Supergirl. A mediji su nedavno konačno mogli otkriti kakav život vodi mladi Angus T. Jones koji je u seriji utjelovio Alanovog sina, Jakea.

‘Two and a Half Men’ star Angus T. Jones looks unrecognizable in first sighting in a year https://t.co/gKnDhkTHRj pic.twitter.com/2xXEyPtY9R





— Page Six (@PageSix) May 23, 2023