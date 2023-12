Život piše čudne priče: Otac prodao blizanke, one se srele nakon 19 godina

Autor: Dnevno.hr

Iako se pogledom u njihove osobne iskaznice ne bi reklo, 21-godišnje Gruzijke, Anno Sartania i Tako Khvitia su blizanke. Netko će reći da je barem jedna od njih promijenila prezime udajom, no u ovom slučaju životni je zaplet malo teži. Djevojke su rođene 20. lipnja 2002. godine, no nisu se poznavale sve dok nisu navršile 19 godina.

Da su sestre, otkrile su putem TikToka. Tako su doznale i da su žrtve ilegalnog posvajanja. Naime, njihov otac nije vjerovao da su djevojčice njegove, pa ih je prodao. Jedna je završila u gruzijskoj metropoli Tbilisiju, a druga u priobalnom gradu Zugdidiju, piše La Repubblica.





Obje su pokazivale interes za ples. Ano je u dobi od 11 godina sudjelovala na plesnom natjecanju, a netko od prisutnih je glasno prokomentirao njenu sličnost s drugom djevojčicom koja je ondje nastupala. Do susreta ipak nije došlo. Tek pretprošle godine, prijateljica je Anni poslala TikTok video u kojem je bila druga djevojka, identičnog izgleda, ali s plavom kosom.

Ilegalna posvajanja

“Mislila je da sam obojila kosu, što, naravno, nije bio slučaj. Tad sam krenula u potragu za svojom dvojnicom”, ispričala je Anno, koja je pomoć potražila u Facebook grupi Vedzeb (tražim, op. prev.).

Ta grupa ima više od 230.000 članova, među kojima su mnogi s istom životnom sudbinom. To u Gruziji nije neobično. Procjenjuje se da je u drugoj polovici 20. stoljeća više od 100.000 beba nezakonito oduzeto biološkim roditeljima ili prodano bogatim obiteljima, uglavnom zbog neimaštine. Cijena djece je dosezala od nekoliko tisuća pa do nekoliko desetaka tisuća dolara. Posvojiteljima bi uvijek bilo rečeno da su se biološki roditelji sami odrekli djece.

Saznale obiteljske detalje

Anno i Tako su se ipak susrele na stanici metroa u Tbilisiju i otad su nerazdvojne. Doznale su u međuvremenu da se njihova majka preselila u Njemačku te da ima još dvoje djece.









“Uvijek sam imala osjećaj da me netko prati i stalno sam sanjala isti san: djevojčica, odjevena u crno, ispituje me o mojoj dnevnoj rutini”, rekla je Anno.

Analiza DNK pokazala je da su obje biološka djeca muškarca koji ih je prodao. On sad želi stupiti u kontakt s njima, no Anno je odlučna da se to neće dogoditi.