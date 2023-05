‘ŽIVOT ME NIJE NIŠTA NAUČIO’ Ciganović opleo po slavnim kolegama: ‘Njegov život izgleda kao crtić, a influenceri nemaju karizmu!’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Modni stilist Neven Ciganović već godinama kroz brojna gostovanja, ali i društvene mreže, bez puno oklijevanja komentirao aktualne događaje, odjevne kombinacije, ali i svađe na domaćoj javnoj sceni.

Društveni kroničar, nedavno je u intervjuu za 24 sata i prokomentirao život svojih slavnih kolega, šoubiz scenu i naravno, Marka Grubnića.

Neven je izjavio kako smatra da slavni danas misle da publiku jedino mogu dobiti sa životnim dramama, trend za kojeg su po njemu zaslužni influenceri.





”U javnom poslu sam 30 godina i moje slavne kolege su oduvijek imali probleme, ali neke stvari dosad nikad nisu iznosile. To bi se trebalo čuvati za sebe, a ne sve staviti na pladanj. Kužim da slavni to rade iz nemoći. U šoubizu je sad najviše influencera, koji nemaju karizmu i Bog zna kakvu kvalitetu da bi se mogli prezentirati pa objavljuju svoje srcedrapajuće životne priče. Tako su krenule i naše javne osobe. Teško je među ljudima izazvati sažaljenje jer svi imaju neke probleme, pa si naše slavne osobe same rade štetu s time”, zaključio je Neven.

Podsjećamo, Neven je krajem travnja proslavio je 51. rođendan, kako kaže, uz koktel lijekova i alkohola, te podijelio je i što je naučio u proteklih pola stoljeća.









”Danas je jako popularan biti anksiozan i depresivan pa sam se prepustio raspoloženju sveopćeg javnog mijenja. Život me nije ništa naučio, stalno ponavljam iste greške. Ne učim na njima.

Pored ostalog, modni stilist Marko Grubnić nedavno je posudio glas animiranim filmu ‘Mavka — Čuvarica Šume’, što je i sam Neven rado prokomentirao.

”Drago mi je zbog njega. Njegov život je poput animiranog filma, mislim, društvene mreže izgledaju mu kao crtić. Ja zvučim baš specifično, teško da bi za crtić mogao promijeniti purgerski naglasak”.