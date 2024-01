Živjeli u luksuzu i putovali u Hrvatsku pa se otkrilo da su kriminalci: Krali specifične stvari

Autor: I.D.

Ljubavni par koji je privukao pozornost na društvenim mrežama objavljujući fotografije njihovog lagodnog i raskošnog života su Ashley Singh (35) i njegova partnerica Sophie Bruyea (20).

Međutim, ispostavilo se da je njihov životni stil potpuna laž. Godinu dana su pretresali ormariće u teretanama diljem Londona i tako s kreditnih kartica svojih žrtava podigli otprilike 290 tisuća eura.

Singh je višestruki prevarant koji je zbog istih prijestupa već bio uhićen 2019. godine i osuđen je na zatvorsku kaznu. Pušten je nakon što je odslužio pola kazne. “Ovo je preblaga kazna za nekoga čija je karijera, očito, kriminalna. Očekivala sam da će dobiti najmanje pet godina s obzirom na njegovu povijest. Ne mislim da će ga ova posljednja kazna odvratiti od daljnjeg kriminalnog ponašanja – to je ono što on radi”, rekla je jedna od žrtava krađe, piše The Sun.

Ashley Singh, 39, and Sophie Bruyea, 20, targeted 18 victims as they worked their way through lockers at several gyms across London and the south-east in a year-long crime spree. The devious pair maxed out the stolen credit cards as they splashed out at designer pic.twitter.com/WQD4aDWhTO — MassiVeMaC (@SchengenStory) January 15, 2024

Naslikavali su se i po skupocjenim restoranima

Sveukupno su napali 18 žrtava. Osim kreditnih kartica, uzimali su i SIM kartice iz njihovih mobilnih telefona, što im je omogućilo da ponište lozinke za osobne bankovne račune svojih žrtava.









Bruyea se na društvenim mrežama bez zadrške hvalila luksuzom u kojem uživaju. Objavljivala je fotografije u dizajnerskoj odjeći te s putovanja po raznim državama svijeta. Nakon što je istina izašla u javnost zatvorila je profile na društvenim mrežama.









Ovaj par se hvalio da uživaju u Dubaiju, i to u bazenu koji se nalazi na krovu zgrade od 50 katova. Ulazak na bazen košta čak 116 eura, a osoba koja dođe mora potrošiti minimalno 250 eura za hranu i piće.

Naslikavali su se i po skupocjenim restoranima. Jedan od njih je Sexy Fish, gdje samo kroketi koštaju 17 eura, a čaša vina 18. Putovali su i u Pariz, Hrvatsku, Italiju… Detektivi u Lewishamu pratili su im telefone, automobile i lica na sigurnosnim kamerama kako bi povezali krađe u teretani. Uhićeni su u zračnoj luci Gatwick prošlog siječnja nakon što su doletjeli iz Pariza s oko 1982 eura vrijednom dizajnerskom robom iz shoppinga.

Oboje su osuđeni na Krunskom sudu u Croydonu za urotu za počinjenje prevare lažnim predstavljanjem između siječnja 2022. i siječnja 2023. Bruyea je dobila 20 mjeseci u ustanovi za mlade prijestupnike te mora odraditi 120 sati neplaćenog rada i otići na rehabilitaciju. Njen partner je dobio zatvorsku kaznu u trajanju od tri godine.

Žrtve je najviše razbjesnilo što je Singh već bio u zatvoru zbog počinjenja identičnog kaznenog djela. Tada je s Tonyjem Clarkom (29) ukrao tisuće eura, također od korisnika teretane. Fotografirali su kreditne kartice svojih žrtava i zamijenili SIM kartice u telefonima. Nakon što je Clark uhićen u rujnu 2018., Singh je nastavio s krađom i ukrao još 50 tisuća eura prije nego što je konačno uhvaćen.

Couple enjoyed a lavish lifestyle of holidays in Dubai and designer goods by thieving bank cards from gym-goers’ lockers as they exercised. Ashley Singh, 39, was jailed for three years while Sophie Bruyea, 20, was let off with a suspended sentence pic.twitter.com/DbGdyUoVlp — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) January 15, 2024

‘Dobili su moj PIN iz aplikacije s mog mobitela’

Uredski službenik, koji je žrtva krađe i želio je ostati anoniman, ispričao je kako nije ni znao da su mu provalili u ormarić sve dok nije došao kući i vidio obavijesti na mobitelu o potrošnji.

“Kad sam se vratio do svog ormarića nakon jednosatnog treninga, bilo ga je teško otvoriti, kao da je bio strgan, a moj je mobitel bio isključen. Ali nisam bio previše sumnjičav jer se činilo kao da ništa ne nedostaje. Nisu čak ni uzeli novac iz mog novčanika.

Kasnije sam saznao da mi je SIM kartica blokirana te da su moje kartice i mobitel odneseni na bankomat lokalne benzinske postaje, gdje su Singh i Bruyea dobili moj PIN iz bankarske aplikacije s mog mobitela. Uzeli su mi novac s računa, a zatim se vratili u teretanu i vratili tri debitne kartice u moj ormarić prije nego što mi je trening završio”, rekao je.

Spiskali su 9000 funti na Apple proizvode. “Zadržali su moje dvije kreditne kartice i potrošili nešto manje od 9000 funti u Apple trgovini. Ukupno su mi uzeli oko 10.500 funti, a uplate su mi odbijene za još 9500 funti vrijedne transakcije.

Tek kad sam došao kući i ponovno uključio mobitel počele su mi stizati sve te obavijesti u vezi plaćanja pa sam tad shvatio da nešto nije u redu. Mislim da sam bio slučajna žrtva jer je teretana te večeri bila jako puna i ja sam uzeo prvi ormarić na ulazu u svlačionicu”, dodao je.

Kazna mu se, kaže, čini preblaga jer se treba uzeti u obzir da ovo Ashleyju nije prvi takav prijestup. “Bruyea je samo mlada djevojka koja još ima priliku promijeniti svoj život, ali Singh je očito netko tko to radi za život. Mislim da nema šanse da ga odvrati kratka kazna od tri godine”, rekao je.