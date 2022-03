ŽIVI S MUŽEM I TATOM! Bivša misica Splićanka Ana Sasso progovorila o trećem braku, selidbi i vjeri

Autor: T. P.

Scena u kojoj zanosna Ana Sasso u mokroj majici promovira bezalkoholno piće većini X generacije (rođenih između 60-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća) urezana je u pamćenje. Od tad se dosta toga promijenilo. Bivša Miss Jugoslavije iza sebe ima tri braka, preselila se iz rodnog Splita u Samobor, a tati i mužu vrlo rado kuha šnicele u ‘toću’.

‘Pa gle, ja i on smo ti Mr. and Mrs. Smith i mi smo uspjeli to sakriti zato što je to bio naš dogovor, nešto naše, nismo to htjeli dijeliti, nema potrebe – što znači papir ako se ljudi ne vole, ali mi smo i to napravili, čisto da imamo i taj papir’, otkrila je o vezi s 55-godišnji Hrvojem Tomasovićem.

Novog supruga, kojeg je u početku krila od javnosti, upoznala je u bolnici gdje je završila zbog učestalih napadaja panike uzrokovanih nizom stresnih životnih situacija.

‘Ja sam u to vrijeme imala tegobe – zapravo reći ću, napadaj panike, veliki stres koje su meni prouzrokovale paniku. Išla sam na Hitnu – kako mi nije ništa bilo i jedan moj prijatelj mi je rekao kako za mene ima jednog doktora. I onda me odveo k njemu’, objasnila je njihovo upoznavanje.

Zbog ljubavi se preselila na sjever Hrvatske u Samobor gdje živi s 88-godišnjim ocem kojeg vrlo rado počasti s dalmatinskim specijalitetima.

‘Moj tata živi s nama u Samoboru – on voli šnicele u toću koje ja napravim zaista mrak. Više volim dalmatinsku kuhinju, bez obzira na to što smo u Samoboru, ali ja sam ostavila svoje navike’, rekla je za RTL.

Sasso iza sebe ima tri braka, a često naglašava da je vjera vodi kroz život.