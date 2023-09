Živi kao podstanarka, a zaradila milijune: Srpska pjevačica ne pati od nekretnina, a evo i zašto

Radmila Manojlović još od natjecanja u srpskom talent showu “Zvijezde Granda” slovi kao jedna od najuspješnijih, ali i najplaćenijih pjevačica na srpskoj turbofolk sceni.

S obzirom na to da skoro svakog dana nastupa u zemlji, ali i regiji, nema sumnje da Rada pošteno zarađuje masnu ‘lovu’. Ipak, mnogi se čude kako i dalje ne posjeduje nekretninu u Beogradu, već iznajmljuje stan u koje živi.



‘Stan u Beogradu mi nije prioritet’

Iako si vrlo lako može priuštiti život na visokoj nozi, Rada je veoma skromna i novac štedi, a otkrila je i zbog čega i dalje živi kao podstanar.

“Stan u Beogradu mi nije prioritet, zaista mi ne treba. Iznajmljujem ga, a imam stan u Požarevcu i svoju kuću u Četerežu. Ti kad imaš svoje, ti si gazda tog imanja, vlasnik. Zato se to zove imovina, to znači da imaš. Ja imam gdje i nije mi bio prioritet da riješim to pitanje”, istaknula je pjevačica.

“Naravno da je suludo da bacam tolike pare na stanarinu, to je bolna tema, ali nekako nije mi to bio prioritet”, istaknula je Manojlović.

Podsjetimo, Rada živi u iznajmljenom stanu na Vračaru, sa svojom sestrom Marijom, koja je sprema i šminka za nastupe, ali ih i ugovara otkad više ne surađuje s menadžerom.