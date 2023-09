Žiriju popadale vilice: ‘Farbica dolje je bolesna, boja od milijun dolara, imaš supermoć’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Posljednji u novoj audicijskoj epizodi showa ‘Superstar‘ predstavio se mladi Ivan Živković čija je boja glasa oduševila žiri.

Mladi Ivan Živković uvodnom predstavljanju je otkrio kako mu je odrastanje i stav prema životu obilježila prometna nesreća koju je s obitelji doživio kao devetogodišnjak.

“Kroz dvadesetak dana ću izgubiti kosu”

“Iako sam imao devet godina, otad cijenim život i svjestan sam koliko ga je lako izgubiti… Bolujem od alopecije koja je uzrokovana stresom i kroz 20-ak dana ću izgubiti kosu”, ispričao je Ivan.





Shvatio je odrastanjem da se ne treba bojati susreta s publikom i žirijem pa im se odlučio predstaviti pjesmom koju u originalnu izvodi Little Willie John.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli SUPERSTAR (@superstarcroatia)

Obećanje za kraj

“Ovo je najbolja izvedba ove pjesme koju sam ikad čula”, poručila je Severina. “Farbica dolje je bolesna, nisam to čula jako dugo, trebaš biti ponosan”, dodala je Nika. “Ta boja od milijun eura, to je tvoja supermoć”, kratak i jasan je bio Filip. “Podsjećaš me na Cohena, iznenadi nas idući put nekom svojom pjesmom”, poruku za kraj imao je Huljić, a Ivan je obećao da će idući put doći s autorskom pjesmom.









Ivanov nastup svidio se i gledateljima koji već nižu komplimente. “Brutalno dobro”, “Kralj”, “Boja glasa, karizma, osobnost – rođen za scenu”, “Odličan,” “Nije što je naš, ali zbilja je super”, samo su neki od komentara na društvenim mrežama.