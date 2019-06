VRUĆA ISPOVIJEST ZGODNOG STOMATOLOGA IZ SRBIJE: ‘Kod zubara ga svi žele, pa im ga ja dam’

Marko Živković (28), stomatolog je iz Beograda koji radi u privatnoj stomatološkoj ordinaciji, ali i u domu zdravlja. Više od 70 posto njegovih pacijenata su žene koje su ga pronašle putem Instagrama, piše Večernji.

– Žene prednjače, ali to su pacijentice svih dobi; od mojeg godišta, pa na dalje. Zaista mi se događa svašta. Tinejdžerice uglavnom dođu, malo se smješkaju, te upute i neki poziv za kavu. Međutim, ove starije gospođe su već opasnije – kazao je Marko.

Marko govori kako mu pacijentice često dođu u kratkim haljinama i dekolteu, a odgovorio je i na pitanje je li ikada došao u iskušenje ulaska u seksualne odnose s jednom od njih.

– Zbog mogućeg seksualnog odnosa u ordinaciji, stavili smo pet kamera da ne bi dolazili u iskušenje. Otkada imamo kamere, nisam. Šalim se, u ordinaciji nisam imao nikada. U stomatologiji svi pokušaju dobiti popust, a kada se meni netko svidi, ja ga i dam. Mislim popust – kazao je Marko.

Marko je prokomentirao i razlike između pacijenata u državnim i privatnim ordinacijama, ali i tome što kakvi ga pacijenti najviše smetaju.

– Imam osjećaj da u dom zdravlja dolaze pacijenti zbog toga što moraju, znači ukoliko su pod bolovima ili otokom, pa da im se to riješi, a privatno to je širi dijapazon usluga, uglavnom različite procedure uljepšavanja. Pacijenti koji dođu u dom zdravlja su dosta zapušteniji, odnosno ne vode dovoljno računa o oralnoj higijeni, a mislim da je sve povezano s tim što smo mi siromašna nacija.

-Svakodnevno imam problem s majkama kod kojih su djeca malo razmaženija i bezobrazna, jer oni na kraju svale taj njihov neodgoj na mene. To je nešto što ja ne volim i ne volim učiti dijete nečemu što je trebalo naučiti kod kuće. I tu uvijek postoji problem jer nastaje neugodna situacija, ali ima trenutaka kada samo ostavim instrumente i takvo dijete odbijem raditi – priča Živković.

Prije sadašnjeg posla, radio je i u Njemačkoj, no nije bio u potpunosti zadovoljan te se odlučio vratiti. – Prije dvije godine sam radio u Düsseldorfu i nikakve razlike nema u bilo kakvoj tehnici ili suvremenosti opreme, znači ništa se ne razlikuje osim cijena. Viđao sam da se jedan zub s vađenjem živca, punjenjem i plombom u Njemačkoj naplati do 1500 eura, a to je nešto što se u Srbiji naplaćuje do 70 eura. Ono što mi se nije dopalo jest to što sam tad bio prinuđen raditi svakog pacijenta po 10 minuta, kako bi zaradio što više novaca. I onda sam stekao dojam da se sve svodi na to da se zaradi određena količina novca za vrlo kratko vrijeme – kazao je Živković.