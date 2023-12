Žera ponudio Merlinu ruku pomirenja? Sarajlija je godinama prozivao sunarodnjaka

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Frontmen legendarne Crvene jabuke, 59-godišnji Dražen Žerić Žera, čini se, ponudio je svom sunarodnjaku, rođenom Sarajliji, ruku pomirenja. Naime, nakon godina prozivanja Dine Merlina, čini se da je Žera odlučio zaključiti tu priču.

Upitan nedavno u razgovoru za Večernji list što misli o Dini Merlinu, Žera je po prvi put pjevača komentirao drugačije nego li je to radio prošlih godina.

“To ne treba dirati”

“Neke specifične situacije za njega dogodile su se poslije rata i to ne treba dirati. Vidim da se posljednjih godina Dino baš jako trudi snimati na višoj razini i tome skidam kapu. Merlin je jedan od prvih na Balkanu krenuo s malo jačim produkcijama i to zaista treba poštovati”, poručio je Žera.

Podsjetimo, zavada dvojice Sarajlija seže još iz ratnih vremena, o čemu je Žera više puta javno progovorio, a prije desetak godina gostujući na bosanskoj televiziji u emisiji ‘Neki drugi ja’ žestoko se obrušio na Dinu Merlina.

“Hodao odjeven u vrhunsku ratnu uniformu poput Ramba, a metka nije ispalio”

“Sjećam se da je Merlin hodao odjeven u vrhunsku ratnu uniformu poput Ramba, a metka nije ispalio. Mogao je izaći iz grada kad god poželi, ali to nije iskoristio da pomogne Sarajlijama”, prozvao je Dinu Merlina.









Pjevač je pojasnio da najviše zamjera Dinu što tijekom rata nije dovoljno pomagao sugrađanima u opkoljenom Sarajevu, a na pitanje u kakvim je odnosima s Merlinom odgovorio protupitanjem: ‘Tko je taj?’.

“Znam ja njega. On je nastao mnogo poslije nas. Nisam uopće ljutit na Dinu. On je pokazao pravo svoje lice u ratu. Ljudsko lice. Ne treba mu ništa više”, rekao je Žera. Smatra da Sarajlije koje su bile s njim u ratu dobro znaju kakvim se čovjekom pokazao.

“Samo pitaj njega što je zasro”

“Samo pitaj njega što je zasro”, rekao je frontmen Crvene jabuke, a nakon tog intervjua požalio se da ga svi zovu samo zbog Dine rekavši kako je šteta trošiti riječi na njega.









Dvije godine kasnije, Žera je ponovno kritizirao Merlina zbog njegovog nastupa u Beogradu. Tada je rekao je ponovio da mu se Merlin zgadio tijekom rada, a ustvrdio je kako je šokiran time što je Merlin, ako se uzme u obzir što je pričao o Beogradu i Srbima, odlučio održati tada nekoliko koncerata u Srbiji. Žera je bez dlake na jeziku opleo po Merlinu i njegovoj odluci da se na koncertu koji je održao u “Areni” zabrani unošenje srpskih zastava.

“Dino Merlin je endem”

“Dino Merlin je endem! Ako je on zabranio unošenje zastava na koncert u Areni, onda je on glup kao noga. Kad su bile one nesretne godine, svi znaju šta je pričao o Beogradu, ali hvala Beogradu što mu je napunio Arenu”, izjavio je Žera za “Informer” i iznio nekoliko detalja o tome kako se Dino Merlin ponašao za vrijeme rata u Sarajevu.

“Devedesetih je znao pod koju zastavu da stane i zato je napravio karijeru”, zaključio je Žera.

Žera nije jedini koji je godinama spočitavao Merlinu, pravim imenom Edinu Dervišlahidoviću, njegove izjave, kao i samo ponašanje. Godinama se njegove izjave provlače po medijima.

Jednom prilikom izjavio je kako će u Beograd doći kad budu padale granate, potom je Beograd nazvao ”leglom fašizma”, a 1994. na pitanje novinarke Globusa je li moguć suživot sa Srbima, oštro je odgovorio: “Ma, kakav suživot sa Srbima! Bog ne voli one koji siju nered i on će ih ukloniti pomoću naših pušaka.”

Jednom prilikom, prije dvadesetak godina poručio je i kako su mu omiljene pjesme ”Bojna Čavoglave” i ”Kad juršnik bije” te druge slične njima,

Dino je uoči već spomenutih koncerata u Beogradu progovorio o svojom izjavama zbog kojih se čak u Srbiji pokrenula peticija kako bi mu se zabranio ulazak u zemlju.

Tom prilikom je pojasnio kako su njegove izjave izvučene iz konteksta, ali i vremena u kojem ih je davao. Ipak, kako ga više od 20 godina tada nije bilo u Beogradu, kazao je kako je i za njega dolazak u Beograd bio velika stvar.