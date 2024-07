Ženi se sin Željka Keruma, evo tko je odabranica njegova srca: ‘Molimo za privatnost’

Autor: V.S

Čini se da će Joško Kerum, sin Željka Keruma, uskoro stati pred oltar i reći sudbonosno “da”. Slobodna Dalmacija doznaje kako se Joško nedavno zaručio za poduzetnicu iz Zagorja, a njegov otac novinarima tvrdi da do njihova poziva nije znao ništa o tome.

“Valjda će mi javit ako bude ozbiljno”, izjavio je u svom stilu osebujni bivši gradonačelnik.

No, doznali su se neki detalji o Joškovoj odabranici. Riječ je dakle o diplomiranoj ekonomistici iz Velikog Trgovišća, koja je u tom mjestu otvorila obrt za prodaju parfemima i kozmetike, a potom je u Splitu u shopping centru Joker, čiji je vlasnik Joško Kerum, otvorila beauty salon.

Žele diskreciju

Novinar Slobodne Dalmacije ju je zamolio za komentar, no nije joj bilo do otkrivanja detalja o velikom događaju. Djevojka je samo zamolila da njen i Joškov čin zaruka ostane privatan.

Podsjetimo, bivši splitski gradonačelnik iz prvog braka s Ankicom ima dvoje djece, kćer Nevu i sina Joška, dok je sa sadašnjom suprugom Fani Kerum dobio je troje djece.

Kerumova kći Neva prije sedam godina rodila je dječaka i to godinu dana nakon raskošne svadbe s Antom Vukorepom koja se održala u Joker centru. Na svadbi je pjevala i Jelena Rozga, koja to inače rijetko radi, no za Keruma je napravila iznimku.