Ženi prekipjelo, dosta joj je brutalnih komentara o njezinom načinu života: ‘Nije me briga’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Hrvati najkasnije od svih mladih u EU napuštaju roditeljski dom, tek s 33,4 godine, pokazalo je istraživanje Eurostata objavljeno u rujnu. Druga na mjestu je Slovačka s 30,8 godina, dok se na trećem mjestu smjestila Grčka sa prosječnom dobi od 30,7 godina. Razloga je mnoga, ali jedan od najvažnijih su skupe cijene kvadrata i nemogućnost započinjanja samostalnog života.

Iako je do nedavno u zemljama zapadne Europe bilo gotovo nezamislivo živjeti u roditeljskom domu nakon završetka redovnog školovanja, sada se i tamo situacija polako mijenja.

Negativna reakcija

Jedna Britanka koja sa 37 godina još uvijek živi s roditeljima progovorila je o negativnoj reakciji koju često dobije kad ljudima kaže da još živi u obiteljskom domu, piše The Sun.

Lindsey Jane Gordon je diplomirala pravo 2008. godine, upravo u jeku najgore ekonomske krize od tridesetih. Nakon putovanja po svijetu se zaposlila u Francuskoj gdje je radila četiri godine. Neko vrijeme je živjela u Australiji, da bi se 2014. vratila u London i počela raditi u banci. Kada je došao Covid, a Velika Britanija zatvorila svoja vrata, Lindsey se odlučila vratiti kod mame i tate.

‘Nije me briga što ljudi misle’

“Nikada nisam namjeravala živjeti s roditeljima, ali kako sam još uvijek sama, jednostavno mi se ne žuri nigdje sama iseliti, iako si to mogu priuštiti. Dakle, moj razlog za ostanak ovdje je samo zato što to želim – i to je dovoljan razlog”, objasnila je ova Britanka žaleći se kako mnogi ljudi nemaju toliko razumijevanja za njezinu situaciju i osuđuju njezinu odluku.









“Nije me briga što ljudi misle o mojoj životnoj situaciji, kada mi ljudi kažu da sam prestara da živim s roditeljima s 37”, napisala je Lindsay dodajući da svatko treba raditi ono što želi. “U ovom trenutku, ako život s roditeljima funkcionira za vas i vašu obitelj i omogućuje vam svima da preživite ovu ekonomiju, onda nastavite tako”, zaključuje ova mlada žena.