ŽENE SU NA OVO ‘ALERGIČNE’! Ella primijetila iritantan obrazac kod muškaraca: ‘Znači sve smo udane za istog lika!’

Da se neke stvari možda nikad neće promijeniti otkrile su pratiteljice Elle Dvornik-Pearce koja je objavila status s kojim su se poistovjetile stotine žena. “Ljudi koji imaju djecu su u riziku od rastave braka doslovno svaki put kad trebaju spremit djecu da bi izasli negdje. Ne znam koliko vi izlazite, al moj muž i ja smo pred rastavom bar tri, četiri puta dnevno”, komentirala je Ella situaciju u kojoj se svakodnevno nalaze mnoge žene.

Najprije joj je jedna pratiteljica uz pitanje poručila: “Jesu li to vaša zajednička djeca? Zašto oblačiš sebe i djecu dok on samo sebe? Raspodjelite obaveze”, a Ella joj je spremno i s dobrom dozom humora odgovorila: “Možda nisu, al’ nije napravio DNK test pa do tad jesu”.

“Baš danas pišem kolegici spremamo se da idemo dvoje djece (3 godine i 16 mjeseci) i ja spremam ruksak, njih oblačim. oni bježe, bacaju se, neće, sebe kofol spremam, okolo stan, muž sendvič jede, pa se otišao istuširati, pa se obukao…ajd kontam sada će se smilovati kolica izvući , obući i obuću ….ok on uzeo aparat da ponese dr*a nešto po njemu. Joj kada sam vrisnula odmah se razbacao”, napisala je pratiteljica. “A kad ih obućes, pa se ideš spremit,a one se skinu do tad…”, nadovezala se Ella.

“Meni najgore kad negdje idemo, ješsto se muž obuće za pola minute, a ja tek obukla jedno dijete, pa ću onda i ono dvoje, pa tek ja dolazim na red i kaže “hajde, evo ja spreman”, napisala je jedna od pratiteljica, a Ella je zaključila: “Znači, sve smo udane za istog lika” i time nasmijala više od tisuću pratitelja.

Uslijedio je i jedan koristan savjet: “Mi smo pronašli lijek muž se sprema zadnji. Tako da ne čeka”, otkrila je svoj trik jedna od pratiteljica, a svidio se mnogim ženama koje će ga zasigurno isprobati.