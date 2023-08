Žene lude za Vasilijem, kažu da je najljepši liječnik na Balkanu, a tek kad vidite Vukića iz Zagreba

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Neka ranija istraživanja pokazala su kako doktori ženama najprivlačnija profesija, a slijede ih ekonomisti, pravnici i marketinški stručnjaci.

Dr. Mike iz New Yorka, koji ima pravu vojsku pratitelja na Instagramu, proglašen je najseksi doktorom prema magazinu People magazin, a jednom prilikom je komentirao kako žene smatraju doktore odanima, predanima i suosjećajnima te kako to što ima stetoskop samo poboljšava dojam. Po njegovom mišljenju, to su sve kvalitete koje žena traži od muškarca u vezi.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝐃𝐫. 𝐌𝐢𝐤𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐬𝐡𝐚𝐯𝐬𝐤𝐢 (@doctor.mike)

No, da doktor Mike itekako ima konkurenciju, pokazuju i dva doktora popularna u regiji. Prvi je dr. Vasilije Vujović iz Beograda o kojemu su mediji ranije pisali kao najzgodnijem liječniku na Balkanu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Dr Vasilije Vujovic (@dr.vujovic)

Srpskog plastičnog kirurga na Instagramu prati isto prava vojska pratitelja, a pod njegov nož navodno su išle i brojne Hrvatice.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dr Vasilije Vujovic (@dr.vujovic)

No, tu je i hrvatski plastični kirurg Mladen Vukić iz Zagreba, koji je tek počeo osvajati društvene mreže.

Mladena na Instagramu ima nekoliko tisuća pratitelja, a svakim danom ta brojka raste.

Vukić se na svom Instagram profilu ne libi objaviti i golišave fotografije ispod kojih se nižu brojni komplimenti stoga i ne čudi što mu naglo raste popularnost na ovoj društvenoj mreži.