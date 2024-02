Žene ga jurile, on volio samo Marijanu: Pogledajte kako izgleda supruga Alena Islamovića

Autor: I.D.

Bosanskohercegovački pjevač i bivši član grupa Bijelo dugme i Divlje jagode Alen Islamović slovio je kao jedan od najpoželjnijih muškaraca ovih prostora i malo koja žena je uspjela odoljeti njegovu šarmu i izgledu, ali njegovo je srce ipak pripalo samo njegovoj supruzi Marijani.

Alen i Marjana rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti, ali u skladnom su braku posljednje 42 godine i roditelji su 34-godišnje kćeri Une i 27-godišnje Lare, a on je jednom prilikom progovorio o njihovu odnosu i otkrio kako su uspjeli sačuvati brak.

“Marjanu sam upoznao kad je ona imala 16 godina, a ja 22. Bio sam nitko, samo lokalni pjevač u grupi BAG. Nas dvoje smo sve ove godine zajedno plivali kroz sve bure i trudili se da opstanemo i sačuvamo svoj mir. Bila mi je najveća podrška kroz sve što sam prošao i u svim odlukama koje sam donosio, a one su nekada bile bolne i neizvjesne. Brak je kompromis, mirna luka i treba ga znati sačuvati”, izjavio je Alen za srpske medije.

Upoznao je Marijanu kad je imala 16 godina

Par se upoznao tijekom jednog izlaska u noćnom klubu, a dogodila im se ljubav na prvi pogled. “Nekada sam pratila Alena na njegovim koncertima, ali ovog puta mi je to prenaporno s obzirom na udaljenost, a i odmah bismo se vraćali, pa mi se nije dalo ići. Ali, znali smo često putovati zajedno, pa smo se ludo provodili. Sada više nismo toliko u godinama za to. Ako izađemo, oporavljamo se tri dana”, izjavila je Marjana, koja se zbog obitelji odrekla svojeg posla medicinske sestre.

Alen je islamske vjeroispovijesti, a Marijana katolkinja, no to ih nikada nije sprječavalo da slave sve blagdane zajedno. Oboje dolaze iz Bihaća u multikonfesionalnoj Bosni i Hercegovini, u kojoj se, kako su rekli za Jutarnji, u njihovoj mladosti nikad nisu pravile razlike među vjerama. Inače, Alen je, kada su se upoznali, bio u ranim dvadesetima i tek je trebao postati velika jugoslavenska zvijezda, a Marijana je imala samo 16 godina. Roditelji su je prvi put pustili u noćni izlazak u grad, a ona je odmah srela rokera i planula je ljubav koja traje već gotovo četiri desetljeća.

Naime, Alen proteklih se godina okrenuo zemlji koju je Marijana naslijedila u Bihaću. Tamo su napravili velike plantaže lješnjaka. “Tamo imamo kuću u kojoj možemo primati društvo, a tu je i Alenov teniski centar u kojem se uvijek nešto događa. On bi stalno nešto radio oko kuće i na zemlji, jako je marljiv i to ga izuzetno veseli, a i zna puno toga. Kad je krenuo s lješnjacima, svi smo mu govorili da o tome ne zna ništa, a on se bacio na knjige, proučio sve što se moglo i sada zna gotovo sve što je potrebno za uspješan uzgoj”, ispričala je svojedobno supruga Alena Islamovića.