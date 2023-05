‘ŽENE BI HTJELE DA IH MUŠKARCI TRETIRAJU KAO PRDAC NA VELEBITU!’ Ribafish otkriva ima li istine u tome: ‘Kvalitetne žene trebaju birati beta-mužjake’

Autor: 7dnevno/ Tea Šojat

Domagoj Jakopović Ribafish, novinar, kolumnist, gastrobloger, ujedno i diplomirani profesor geografije, još od Klika, Playboya i Cosmopolitana čitateljima mami osmijeh na lice svojim humorom. Nekad je to činio pišući o neiscrpnoj temi muško-ženskih odnosa, danas najčešće recenzijama hrane i pića, a ni njegov humanitarni rad, kojim je duboko prožet njegov život, nije ostao nezamijećen.

U spomen na svog sina Roka, Ribafish je pokrenuo projekt RokOtok. Na ideju je došao pišući knjigu “RokOtok”, koju poklanja djeci tijekom svojih predavanja, a glavna nit vodilja je promidžba aktivnog i zdravog života djece. U posljednje vrijeme sve je više angažiran i pokreće akcije kojima promiče zaštitu okoliša, čemu su se pridružili i brojni građani.

Danas Ribafish posebno uživa u putovanjima, hrani i piću sa svojom partnericom Kasandrom Draganić, vizažisticom i gastroblogericom, koju često voli spomenuti i pohvaliti javno, ne skrivajući koliku mu je radost unijela u život.





Koliko se promijenio posljednjih dvadeset godina, koliko su se promijenili njegovi prioriteti, ali i način života, što čini kako bi svijet u kojem živimo bio bolji i ljepši, kakva je domaća gastronomska scena, što je sve kušao, a želio bi zaboraviti te mnogo zanimljivih detalja iz svojih avantura otkrio nam je u razgovoru koji će zasigurno mnogima izmamiti osmijeh na lice.

* Žene bi htjele da ih muškarci tretiraju kao “prdac na Velebitu”, ali i “da imaju svoje ja”. Ovo je dio vaše izjave o muško-ženskim odnosima. Kako danas gledate na nju, odnosno kako usklađujete potrebe u vezi, vi – “sendvič, malo seksa i mir”, a partnerica?

S obzirom na to da su to izjave od prije dvadesetak godina i potpuno izvučene iz konteksta, mislim da ni tada to nije bilo toliko banalno i sirovo niti s namjerom ponižavanja kao što izgleda ovako napisano. Uvijek sam tvrdio da kvalitetne žene trebaju birati beta-mužjake, odnosno ljude s kojima će im biti lijepo, ali kad su ti krkani tako slatki i sigurno se daju promijeniti. Svi smo mi apsolutno različite jedinke i moji savjeti za više ljubavi kroz zezanciju dobri su samo za to da se nasmijete, a nikako za neko dublje shvaćanje. Muškarci općenito malo manje kompliciraju od žena, osim kad su egotripovi. Tako da nema univerzalnog savjeta i treba se što manje uzrujavati zbog toga, ali što je više seksa i klope, to će biti manje svađa, rekla je čak i Žuži Jelinek, pokoj joj duši…

* Jeste li uistinu gotovi s proučavanjem muško-ženskih odnosa ili je možda vrijeme za nastavak kolumni u zrelijim godinama?

Kad je općenito riječ o muško-ženskim odnosima, odnosno o načinu na koji žene shvaćaju muškarci, ta knjiga nikad neće biti dovršena i uvijek će se moći dodavati nova poglavlja jer taman kad pomislimo da sve znamo, odjednom se nađemo u neobranom grožđu. U posljednje vrijeme se ne družim toliko s ljudima kao prije, a kao i da su ljudi počeli manje prepričavati zabavne stvari iz svoga života, tako da se više ne bavim toliko tom temom jer se nema smisla baviti lošim temama, toga ionako imamo napretek. Ja bih samo da se ljudi što više vole i više druže i smiju.









* Odrasli ste na parizeru i Snjeguljici, no danas drugačije “njegujete” okusne pupoljke. Je li ipak parizer ostao broj jedan? Koja vam je omiljena hrana?

Odrastao sam na sarmi, grahu, tatinoj pilećoj i bakinoj goveđoj juhi, a parizer i Snjeguljica su bili rijetko i jedinstveno veselje. I više sam volio Punč. Punč se danas više ne proizvodi, parizer volim pojesti kad nekamo putujem, a osim što se u ovih pedesetak godina i sama hrana stubokom promijenila, promijenile su se i moje prehrambene navike. Kako sam sklon debljanju, doručkujem stapke celera prije treninga, za ručak pokušavam jesti nešto na žlicu, a umjesto večere pojesti šaku bučinih koštica za prostatu. To mi uspije jednom u dvadeset dana pa sam i dalje na 95 umjesto željenih 88 kilograma, ali barem se trudim! Kozletina, janjetina, trlje, lignje, tuna, pizza… U biti, malo je hrane koju ne obožavam.

* Jeste li ikada razmišljali, ili možda znate, koliko ste različitih jela kušali u svom životu?









Obišao sam 65 država i u svakoj se trudim probati nešto lokalno i autohtono. Također, više sam puta obišao Hrvatsku i regiju, a i jeo sam na svih 50 hrvatskih naseljenih otoka, pa bi trebalo više vremena da se to zbroji. Naravno, nije sve što sam probao bilo vrhunsko, ali jako me veseli istraživanje i isprobavanje nečega novoga i ne mislim odustajati od toga. Još moram probati puha u Hrvatskoj i mislim da je to – to.

* Što ste naučili o hrani, što je toliko posebno u tome da i danas imate želju putovati i kušati nove stvari?

Bez vode ne možemo tri dana, bez hrane tri tjedna, tako su nas nekad učili, i na hranu ponajprije gledam kao na osnovnu životnu potrebu. Život nije pravedan i svijet je šupačko mjesto gdje se s jedne strane bogata bagra razbacuje novcem, a s druge ljudi umiru od gladi. Koliko god mogu, pokušavam pomagati onima koji nemaju dovoljno, 60 % svog vremena trošim na razne humanitarne akcije, čišćenja, predavanja, ali svjestan sam da ne mogu promijeniti svijet i zato se veselim tom svom nekadašnjem hobiju koji je prerastao u posao – jesti i piti po kućama. Kako je konkurencija ogromna jer su danas svi food-blogeri makar na jedan dan, želim raditi na sebi, a to mogu samo tako da putujem, istražujem i zapisujem te se tako i educiram. I to me gura.

* Ponekad ta kušanja mogu biti kao ruski rulet. Koje je vaše najgore iskustvo s hranom, što je bilo najriskantnije što ste kušali?

Najgore je trovanje bilo od kranjskih kojima je istekao rok, ali bogami i od soka od aronije koji je imao okus hrđavog avionskog krila, fermentirani morski pas na Islandu, a konzerva skandinavske haringe, službeno najsmrdljivije hrane svijeta, čeka u ladici da se prijatelj Goc Berecki oporavi pa da je zajedno smažemo u suzama.

* Jeste li ikada namjerno jeli nešto halucinogeno, gdje vam je bilo ponuđeno? Biste li ponovili to iskustvo?

Ono što se dogodi u Amsterdamu, ostaje u Amsterdamu. Šalim se, pivski sam i vinski sommelier, mislim da je to sasvim dovoljno poroka za jednog čovjeka od 53 godine. Droge apsolutno nisu moj resor.

* Kada smo kod pića, konzumirali ste i apsint. O kakvom je piću riječ i komu ga nikako ne biste preporučili?

Ovo pitanje zaslužuje cijelu jednu kolumnu, ljudi su većinom u ogromnoj zabludi, ali ako ukucate na internet Arthemisia absinthium, sve će vam biti puno jasnije o ovom eliksiru. Bitno ga je piti na pravilan način i onda je čisto veselje. Naravno, u normalnim količinama. Kao i puno ljudi, predmnijevam, u mladosti sam imao glupe faze da treba popiti sve na tulumu i biti najglasniji i najgluplji, ali srećom pa sam barem malo odrastao i danas više cijenim kad se napije netko drugi, a ja se smijuljim i sutra ujutro mogu normalan na trening.

* Kakva je naša gastronomska ponuda, gdje biste nas smjestili na svjetskoj karti?

Smatram da je najljepše jesti tamo gdje si proveo djetinjstvo i gdje te puno toga može podsjećati na to. Naravno, tu je i utjecaj genetike, kvalitete kuhanja obiteljskog kuhara, države, kontinenta, osobnih preferencija, alergija, nuspojava… Ljudi se mijenjaju tijekom godina i danas bez beda jedem ono što bih kao klinac s gnušanjem odbijao. Hrvatska je miks kontinentalne i mediteranske europske kuhinje s najboljim dijelovima Grčke i Turske i meni je među najdražima na svijetu, pogotovo kad tu ubacimo i makedonsku ljubav prema povrću. Uglavnom, trokut Rim – Budimpešta – Sofija, i tu mogu uživati zauvijek, bez obzira na to što cijenim i daleki istok, američki roštilj i još puno toga.

* Ako smo željni dobre domaće hrane i malo uživanja u prirodi, koja mjesta u Hrvatskoj bismo trebali posjetiti?

Preširoko pitanje, treba mi puno više parametara da nekoga ne izostavim ili pak neopravdano navedem. Sve ovisi o tome koliko vas je, s kim jedete, u kakvom raspoloženju, s kojom svrhom, kakvi ste s lovom, tražite li uživanje ili samo zadovoljavanje osnovnih potreba, žurite li se ili vas je briga za sve. Svako mjesto u Hrvatskoj ima dobru priču, samo vi morate biti spremni za nju. Mi smo čudo!

* Postoji li jelo koje ste skupo platili, a žalite svaki potrošeni cent?

Naravno. Svaki put kad me sila natjera da jedem u Megiću ili takvom nekom gigantskom lancu brze prehrane, pa zagrizem plastiku umjesto hrane, dođe mi da lupim glavom u stol i vratim sve na tvorničke postavke. Srećom, nije se dogodilo u posljednje vrijeme. Jednom su me oženili u Novalji, jednom u Sydneyu, ali bilo je puno više oduševljenja. Kuham solidno i očekujem da me restoran nadmaši. I to je onda to.

* Jeste li se ikada posvađali s osobljem nekog restorana, uputili neki oštriji prigovor?

Nisam svadljiv ni nasilan tip. Ako stvarno nisu pristojni ni ugodni ili me pokušaju prevariti, uredno im kažem da ih treba biti sram, platim i onda bez trunke grižnje savjesti popljujem na svojim društvenim mrežama, a kako imam nekih stotinjak tisuća pratitelja, uskoro stignu isprike. Ali onda je već kasno.

* Imate li poseban tretman kada dođete u neki restoran nenajavljeno, jeste li primijetili da se osoblje drugačije ponaša kad vas prepoznaju?

Ma nisam ja toliko bitan, pobogu. Osmijeh je najmoćnije ljudsko oružje, a toga barem imam na tone. Svakakvih se pokvarenih ljudi nađe u svakoj branši, ali mislim da svoj posao radim kvalitetno i pošteno, pa niti ja imam tremu niti je imaju oni koji vide da sam im ušao u restoran.

* Gdje u Zagrebu pojesti najbolji burek u tri ujutro, kamo otići na najbolje ćevape?

Prestao sam burek jesti u tri ujutro prije dvadeset i pet godina, ali ako već idete jesti u to doba, onda nema lošeg. Ćevape treba probati kod Kraljice, Marka, u Starom kotaču, splitskom Chevapu, a bogami i Amonu. Sljedeći tjedan idem baš u Bicko na detaljan pregled njihovih špikanih cheddarom. Ćevapi su čuđenje u svijetu i rijetko kad su isti. Moraju biti sočni, mesnati, krupno mljeveni i da si sat vremena nakon jela normalan, a ne zeppelin. I svatko ima svoje favorite, nema zlatnog ćevapa.

* Putujući svijetom, što biste rekli, čija hrana najbolje odgovara okusnim pupoljcima Hrvata, a gdje se baš nećemo najesti?

Opet je to subjektivno. Ovisi o tome što volite jesti kod kuće, a ne što morate, tako da sam na godišnjem na Šri Lanki deset dana potpuno uživao bez kapi vina, viskija, craft-piva, svinjetine, govedine i još koječega što obožavam u Zagrebu. Curry, cimet, kotthu, lignje pržene u čiliju… dakle divnog li otoka i divne li hrane, apsolutna preporuka. Od hrane od koje će vam ostati upitnici iznad glave izdvajam Skandinaviju, Veliku Britaniju i Island. Naravno da imaju sjajnih fine dining restorana, ali i dalje pripadam tom nekom srednjem sloju koji teži nečemu klasičnijem, a fish and chips i divljač s pekmezom po meni to nisu. Najdublji respekt svima koji u tome uživaju, ali kad Kasandra spoha piceka u masti s pireom i zelenom salatom, pa ono, nemrem…

* Čemu ste trenutno najviše posvećeni? Jesam li dobro shvatila, organizirate i kulinarske radionice?

Posvećen sam preživljavanju u ova glupa vremena i uglavnom tražim svakojake poslove u kojima mogu kvalitetno odraditi ono što se od mene zahtijeva. Slobodnjak sam, vodim festivale i evente, a moja djevojka preko svog portala Vilicom kroz Hrvatsku kuha, piše recepte i drži svakojake radionice. Uostalom, zbarila me štrudlom od vrganja. Prema tome, ako trebate više zabavnog nego preciznog voditelja čvarkijade ili festivala craft-piva, kao i iskrenog i poštenog recenzenta nekog lokala ili destinacije – javljajte!

* Imate li neke posebne planove za ljeto ili se planirate više odmarati?

Kako mi je puknula tetiva bicepsa i dosta sporo zarasta, ovog ljeta neće biti plivanja kao nekoliko proteklih, osim što ću se pridružiti sjajnoj Dini Levačić prilikom jednog divnog projekta o kojem ćete još čuti. Svejedno, nastavit ćemo s ekološkim predavanjima i akcijama čišćenja u sklopu projekta #RokOtok i posjećivati škole, vrtiće i knjižnice širom Lijepe Naše te učiti klince o važnosti prirode, sporta, istraživanja, zabave i najvažnije – ljubavi prema bližnjima i roditeljima kamo god stignemo. Ovih dana slavimo jubilarno stoto predavanje, a svakako ćemo svratiti i u moj drugi dom, prelijepu Korčulu. Dogodine, ako skupim brod i posadu, možda krenemo plivati oko Istre, ali prvo zdravlje…