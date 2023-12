Žena priznala da zbog muža spava u kaputu, ne pali grijanje: ‘Ne plaćamo ni TV pretplatu’

Autor: I.D.

Britanka Katie Leaning svaku noć u krevet liježe s četiri sloja odjeće i u kaputu, pa se tek onda pokriva poplunom, a sve zbog toga jer je temperatura u njenoj kući blizu nule, a toliko je hladno da ona i njen suprug Richard (35) mogu vidjeti svoj dah. I Katie (34) i njen muž su zaposleni i daleko su od siromaštva, no suprugova škrtost ponekad ih košta udobnog života.

“Preselili smo se 2020. da bismo mogli uštedjeti na porezu, ali znali smo da su toj kući potrebni novi radijatori, međutim nismo mogli natjerati majstore da dođu jer je bila zima i bili smo u karanteni, pa smo čitavu zimu proveli bez grijanja. Srećom, imali smo električni tuš, pa smo se mogli istuširati, ali u običnoj kupaonici bilo je samo hladne vode. Mogli smo vidjeti samo svoj dah pa sam uvjerena da je bilo nula stupnjeva. Ja sam se po kući kretala obučena u četiri sloja odjeće. Ipak, Richard je bio presretan jer nismo morali plaćati grijanje”, priča gospođa Leaning za britanski The Sun.





‘Naši gosti često nose kapute’

“On već sada cijepa drva za sljedeću zimu jer je čuo da će se cijena plina još povećati. Pokušava nabaviti što više besplatnog drveća za loženje. Temperatura u našoj kući nikada ne prelazi 16 stupnjeva, ni sada kada nam grijanje radi. Naši gosti često nose kapute. Ove nedjelje smo radili od kuće, Richard napuni termosicu čajem, tako da ne mora često tijekom dana stavljati vodu da se ugrije.

Jedina osoba koja jede hranu po punoj cijeni u našoj kući je pas, i to isključivo jer mu ne smijemo mijenjati hranu. Sjećam se kada mi je suprug jedne godine za Božić poklonio sredstvo za odleđivanje, kako ujutro ne bih morala grijati auto”, dodala je ona.

Richard i Katie upoznali su se prije 11 godina preko zajedničkih prijatelja, a vjenčali su se 2017. i imaju jedno dijete.

‘Svi znaju da je škrt’

“Richard ima reputaciju štediše, svi znaju koliko je škrt. U početku to nisam shvaćala, ali se to promijenilo kada smo počeli živjeti zajedno prije više od šest godina. Vidjela sam da nije spreman platiti za bilo kakav posao koji se treba obaviti u kući i insistirao je da sve napravi sam. Srećom, prilično je vješt oko toga. Uglavnom mi je to smiješno, posebno kada ga na djelu vidi osoba koja ga ne poznaje dobro, tada zna biti neugodan”, objašnjava Katie.

Ova Britanka opisala je i kako izgledaju njihova druženja, čak i taj segment života trpi zbog činjenice da je Richard jednostavno cicija.









“Većina naših spojeva podređena su njemu, jednom me je odveo gledati jelene u šumi. Jako rijetko izlazimo u restoran, a ako ipak odemo tamo podrazumijeva se da ima popust za to mjesto. Naš posljednji spoj bio je odlazak u spa za Dan zaljubljenih, ali je Richard dobio na poslu popuste za to.

Kada idemo kod prijatelja na večeru odnesemo bocu vina koju već imamo u kući. Bilo je trenutaka i kada smo ponovo poklanjali nešto što bismo dobivali od prijatelja. Nikada ne idemo taksijem nigdje, on je ciljano birao kuću tako da budemo blizu grada, pa svuda idemo pješke”, ističe ona.

‘I za vjenčanje smo odjeću kupili na rasprodaji’

Richard je naučio biti štedljivu uz svoju majku, a Katie kaže da iako ima nekih prednosti, ipak bi voljela da ima više fleksibilnosti.









“Ponekad to može biti frustirajuće. Ne mogu čak naručiti ni hranu. Ne plaćamo čak ni TV pretplatu, plaća nam je moja sestra u zamjenu za pomoć u vrtu. I za vjenčanje smo odjeću kupili na rasprodaji, moja vjenčanica je koštala manje od 350 eura. Morala sam odustati od skupih kolica za bebu koje sam zaista željela.

Dok sam bila trudna kupila sam četiri dekice, a Richardu je bilo krivo, iako sam potrošila svoj novac. Rekao mi je da smo trebali čekati da se beba rodi, da vidimo koje će joj ljudi poklone kupiti”, otkrila je.

Richard također štedi kućni budžet tako što uvijek kupuje hranu koja je na akciji, ali i uzgaja vlastito povrće.

“Svi znaju da sam škrt. Moji prijatelji se šale kad se uhvatim za novčanik, da će izaći i moljci iz njega. Nije me sramota toga, jer sam uspio kupiti kuću prije 27. godine. Ako nešto krene naopako, ne živim na kreditnim karticama. Kada je meso jeftino, kupim ga u velikim količinama i zamrznem, tako da znam da ćemo imati obrok tjednima”, zaključio je ovaj 35-godišnjak.