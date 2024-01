Žena otvorila dušu, Hrvatice joj očitale gorku lekciju: ‘Kad budeš imala svoje, shvatit ćeš’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Za neke žene, suočavanje s ulogom “druge” može biti izazovan emocionalni put. Kada je riječ o partneru koji ima djecu iz prvog braka, situacija često donosi složene dinamike, gdje se neke žene suočavaju s osjećajem izolacije, nesigurnosti i potrebe za pozicioniranjem u novoj obitelji.

Jednu takvu situaciju opisala je anonimna žena u Facebook grupi ”Mamine tajne anonimne i javne“. Ona je otkrila kako je dugo u vezi s partnerom kojeg ”stvarno voli”. Dodala je da je stariji od nje te da ima djecu iz prvog braka, no kako s njom nema niti jedno.

“Teško se nosim s tom situacijom, ne želim biti sebična, ali uvijek nekako imam osjećaj da sam na drugome mjestu, da moram imati razumijevanje za sve i kroz to sve osjećam ljubomoru. Jako mi to teško pada jer ne možemo organizirati godišnje, ni vrijeme, ništa kako mi želimo uživati , sve se uklapamo po njemu i njegovoj djeci. Mislim da previše žrtve prolazim za tu ljubav. Ja moram dosta situacija prihvatiti da bi bila s njim, a on ništa. Lomim se i jako mi je teško”, opisana je priča u anonimnoj objavi te zatražen savjet.

Podrav drage ako moze molim vas anonimno! Imam dugu vezu s momkom kojeg stvarno volim ali je stariji od mene i ima djecu… Objavljuje Mamine tajne anonimne i javne u Nedjelja, 21. siječnja 2024.

Pobjeći glavom bez obzira ili razgovarati?

Žene su većinom dale jednake savjete, a to je da će žena iz priče moći shvatiti svoju situaciju tek kada će imati vlastitu djecu. Neki komentari su se posebno istaknuli.

“Ljudi koji uđu u neki ozbiljniji odnos s osobom koja ima djecu moraju biti svjesni da će toj osobi uvijek biti na drugom mjestu. Osobno, pobjegla bih glavom bez obzira od osobe koja stavlja bilo koga drugog ispred vlastite djece. To puno govori o njihovom karakteru”, jedan je od komentara koji je prikupio 137 lajkova.









“Normalno je da su mu klinci na prvom mjestu, ali to ne znači da mu nije stalo do vas. Za početak se vi sami morate posložiti u glavi, da li možete i želite to ili ne. Bila sam u sličnoj situaciji. Ono što vam mogu reći da definitivno nije lako. Trebate graditi odnos kako s partnerom tako i s klincima. Imala sam i ja faze kad sam se preispitivala, ali kako je vrijeme prolazilo, curka je rasla, opustila se ona i ja, provodile smo puno vremena zajedno i znam da će se mnogi “dići na zadnje noge” jer kao nemoguće je, ali ja tu djevojčicu ne bi mogla više voljeti ni da sam je sama rodila”, glasio je jedna komentar žene koja se našla u sličnoj situaciji.

Druga žena koja se našla u sličnoj situaciji, opisala je svoje iskustvo. “Bila u istoj situaciji od mene se očekivalo sve i svašta, da glumim mamu, a nemam ni svoje dijete. Moj ti je savjet da bježiš glavom bez obzira ma koliko ga god voliš! To je jako teško, i jako je kompleksna tema. On je prvo tata, pa onda tvoj dečko, to je i prirodno. Ako nisi spremna makni se, svaka roba ima svog kupca, naći ćeš momka s kojim ćeš stvoriti vašu vlastitu djecu. Sretno”, poručila je.

“Kad budeš imala svoje dijete shvatiti ćeš kako je biti roditelj i tko ti je uvijek ali baš uvijek na prvom mjestu…do kraja svog života”, “Svakom normalnom roditelju djeca su na prvom, a to ćeš tek shvatiti kad budeš imala svoju”, “Čim osjećate žrtvu, nema tu ljubavi”.









Djeca prirodno zauzimaju posebno mjesto u srcu

Teškoća u kojoj se našla žena s početka priče može proizlaziti iz potrebe za potvrdom i osjećaja važnosti u partnerovom životu. Kada partner ima djecu iz prethodnog odnosa, ta djeca prirodno zauzimaju posebno mjesto u njegovom srcu, što može izazvati nelagodu kod nove partnerice koja želi biti “jednako bitna”. Često se pojavljuje strah od osjećaja zanemarenosti, kao i sumnje u vlastitu važnost u životu partnera.

Osim toga, emocionalna dinamika između partnera i djece iz prethodnog braka može stvarati nesigurnost. Žene se ponekad suočavaju s osjećajem nemoći ili izgubljenosti, ne znajući kako se postaviti u odnosu prema djeci ili kako izgraditi svoje mjesto unutar obitelji.

Važno je razumjeti da je proces prilagodbe u ovakvim situacijama individualan i zahtijeva vremena. Također, ključno je uspostaviti otvorenu komunikaciju između partnera kako bi se razumjelo međusobne potrebe, strahove i očekivanja. Razgovor o tim osjećajima može pomoći u stvaranju boljeg razumijevanja i jačanju veze.