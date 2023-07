Žena otkazala vjenčanje radi bizarnog saznanja, sve je otkrila jedna fotografija: ‘Spasila si se’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

U posljednje vrijeme se na TikToku pojavljuje sve više raznih ‘ispovijesti’, čije snimke se često prošire društvenim medijima. Ovoga puta je to u nekoliko dijelova učinila TikTokerica Leela Li koja je sa gledateljima podijelila kako je morala otkazati svoje skorašnje vjenčanje – i to sve radi jedne fotografije.

“Otkazala sam svoje vjenčanje 26 dana prije nego što se trebalo odviti zato što sam svojeg sada bivšeg zaručnika pronašla na stranici za odrasle,” započela je Li svoj video. Dodala je kako je na vjenčanju trebao biti 101 gost iz cijele Amerike, no nakon pojave nekoliko znakova za uzbunu počela je istraživati.





U nastavku je pojasnila kako su tri godine bili u vezi, od čega godinu dana zaručeni. U jednom trenu joj je partner predložio da imaju otvorenu vezu, što je nju toliko uzrujalo da je nekoliko dana provela spavajući kod prijateljice.

Sve je otkazano radi fotografije

Jedan od tih dana bilo joj je potrebno računalo, radi čega se vratila kući kako bi mu mogla pristupiti. “Upalila sam računalo i vidjela da ima svašta u smeću. Naravno da sam kliknula da vidim o čemu se radi. Sve je to bila izbrisana povijest posjećivanja stranica za odrasle,” otkrila je Li.

Uz pomoć prijateljice krenula je istraživati tu stranicu, no nije mogla pronaći nijednu njegovu sliku. Naposlijetku su ipak došle do jednog otkrića – fotografije koja je dovela do raskida zaruka.

Naime, na oglasima gdje su muškarci tražili muškarce naišle su na jednu fotografiju na kojoj je Li prepoznala zaručnikov dio tijela. No u pozadini je bilo nešto još više uznemirujuće – vidjela je posteljinu koju je nedavno kupila za njihovu spavaću sobu.

Priča je postala viralna

“Te plahte su bile nove, tako da se ne radi o nečem starom, već o vrlo svježoj aferi,” navela je. Šokirana, nazvala je svojeg zaručnika kako bi mu se suprotstavila. No on joj je ponudio slabašne isprike koje ju nisu mogle smiriti. Naposlijetku ju je to dovelo do otkazivanja vjenčanja samo 26 dana prije termina.









Prvi dio njene video ispovijesti pregledan je više od 6.6 milijuna puta, a komentari su puni podrške. “Donijela si ispravnu odluku”, “Bilo je potrebno mnogo hrabrosti za ovo”, “Spasila si se od toliko tuge”, “Dobro je da si saznala za to prije vjenčanja”, samo su neke od riječi koje su joj uputili gledatelji.