Žena nazvala televiziju i počela vrijeđati Severinu: Voditeljica nije mogla vjerovati što čuje

Severinina bitka za skrbništvo već je neko vrijeme jedna od top tema u Hrvatskoj. Nema tko pjevačici nije dao podršku, od “malih ljudi” u komentarima na društvenim mrežama do kolega iz showbizza, političara, novinara…

No, ima ljudi koji ne smatraju da njezin slučaj zaslužuje toliku medijsku pažnju. Jedna od njih je i bijesna Splićanka koja je sasula “drvlje i kamenje” po Severini u emisiji “Bez pardona” na splitskoj televiziji Jadran.

“Dobar dan, evo mene”, započela je ona pa nastavila “bez pardona”.

‘Mater koja to nije!’

“Ja bi o gospođi Severini. Ja sam majka dva sina, brzo i unuče, radujem se tomu. Baš bi poslala poruku izravno njoj ili njezinoj obitelji. Širom, užoj, kako hoćete. Zašto je ona toliko u centru pažnje kad ima toliko dice koji vapiju za roditeljima? Po domovima, bez ljubavi, bez ičega”, konstatirala je pa nastavila u istom tonu:

“I sad je njezino dite toliko važno da se i ministar zauzeo za to jer je to predugi proces. Sve se to nešto oživilo. A zašto ako netko čeka 20-30 godina na raspravu zašto ne bi i ona koja se onako krevelji po pozornici, koja ne sliči ni na ženu”.

Voditeljica Lana Tafra upitala je ženu na što onda liči Severina.

“Ona meni sliči na jednu mater koja to nije!”, odbrusila je gledateljica na što je voditeljica završila razgovor, a ženi su iz režije prekinuli poziv.









‘Tu se nećemo moći složiti’

Voditeljica je gospođi poručila da je pretjerala.









“Može se vama dotična sviđati ili ne sviđati, ali da ne sliči na ženu, e tu se nećemo moći složiti! Mislim da je to bila uvreda ili neko drugo ogorčenje. Ni dotična ni njezino dijete nisu važniji od majke i djece koja proživljavaju slične situacije.

Ali znate i sami da je uvijek lakše mijenjati stvari i probiti led s ljudima koji su poznati javnosti. Upravo zato da se olakša put drugim majkama i drugoj djeci da im se skrati patnja, a ne zato što bi netko bio važniji”, objasnila joj je voditeljica.

11 godina patnje

Podsjetimo, Severinina bitka za skrbništvom nad sinom Aleksandrom s bivšim mužem Milanom Popovićem traje već 11 godina. Nedavnom odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske 11-godišnjak je vraćen ocu.

O agoniji koju proživljavala progovorila je na nedavno održanom koncertu na Jahorini.

“Nisam ustala iz kreveta četiri dana. Onda sam ustala, morala se obući, našminkati, napraviti frizuru i nakloniti vam se. Prije svega, pokloniti se svim malim i nemoćnim ženicama koje su mi dale snage… Kako mi je lijepo predsjednik Vrhovnog suda rekao, meni velikoj i moćnoj…Ne smijem biti nepoštena, moram zahvaliti i svim muškarcima. Posebno mojim kolegama sa scene, ali i svakom onom malom i nemoćnom muškarčiću”, rekla je Severina.