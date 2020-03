Žena na čelu ‘muške branše’: Iz Njemačke sam se vratila zbog ljubavi

Autor: Dnevno

U industriji privatne sigurnosti u Republici Hrvatskoj radi preko 15 000 licenciranih djelatnica i djelatnika koji svakodnevno aktivno daju svoj doprinos sigurnosti i zaštiti građana i imovine u Republici Hrvatskoj.

Biti u industriji sigurnosti, u kojoj je tjelesna zaštita samo jedan od segmenata ove industrije, mnogima zvuči privlačno, no zapravo javnost vrlo malo zna što ona sve uključuje i koliko se jednoj takvoj branši možemo razvijati.

Kada spomenemo sigurnost, odmah pomislimo na zaštitare, vojsku, policiju, a u toj slici uglavnom vidimo samo muškarce, no imamo dokaz – žene vladaju ovom industrijom!

Gotovo dvadeset i pet godina prošlo je od osnivanja Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore, da bi na njezino čelo prvi put u povijesti zasjele – žene.

Lidija Stolica je izvršna direktorica regionalne tvrtke specijalizirane za mehaničku i tehničku zaštitu, predsjednica Hrvatskoj ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore te zamjenica predsjednika Udruženja zaštitarske djelatnosti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Poznata po svojem znanju, organiziranosti i iskustvu, Lidija Stolica otkriva nam dosad nepoznate detalje o svojem životnom putu koji je prethodio dolasku na čelno mjesto u sigurnosnoj industriji u Hrvatskoj. Svojom pričom srušiti će vam sve predrasude o sigurnosnoj industriji kao ‘muškoj branši’. Ipak. otkrit će i onu istinu koliko zapravo žene mogu utjecati na promjene u poslovanju, koliko mogu pridonijeti organizaciji poslovnog sustava, ali i što je to što nas zapravo, kao žene, gura naprijed – kako u privatnom, tako i poslovnom životu.

Ljubav i sport, Njemačka ili Hrvatska

Svi se dobro sjećamo trenutaka u životu kada smo morali donijeti važne odluke, one koje su nam odredile ostatak života. Neke smo možda i donijele lakše, neke malo teže.

Nekoliko takvih odluka Lidija Stolica morala je donijeti vrlo rano, a te odluke odredile su joj kompletan život. Kako izgleda kada žena zna što želi, kamo ide, koje odluke mora donijeti i čega se mora odreći kako bi postigla zadane ciljeve… Sve to možemo saznati u ovoj nevjerojatno inspirativnoj priči žene koju je vodila ljubav prema partneru, obitelji, ali i prema poslu.

Najprije je morala odabrati hoće li biti profesionalna sportašica ili poslovna žena, a potom i između Njemačke i Hrvatske.

”Trenirala sam rukomet u Njemačkoj i Hrvatskoj do 33. godine, ali radi posla, čestih putovanja i sajmova morala sam odustati”, govori nam Lidija Stolica i dodaje: ”Da mogu birati ostala bi aktivna u sportu i radila s djecom. Ta ljubav prema rukometu, općenito prema sportu i rad sa mladim naraštajima, ajmo reći, danas da mogu, time bi se bavila. Sport mi je jako puno dao u životu. Taj momenat života, bavljenja rukometom i rada u Njemačkoj, sama ta disciplina, odgovornost, osjećaj za detalje, da ne kažem picajzla ( šali se Lidija), to je ono oko čega sam najviše profitirala u rukometu”.

Otkriva nam Lidija još jednu odluku koju je ubrzo morala donijeti.”Vratila sam se u Hrvatsku sa 27 godina. Roditelji i obitelj cijeli život su živjeli u Njemačkoj, a kao povratnik, u Hrvatsku sam se vratila zbog ljubavi, jer partner nije bio spreman ići živjeti u Njemačku.”

Od tajnice do žene na čelu ‘muške profesije’

“Kad ste povratnik u Hrvatsku, kao što sam ja bila, u vrijeme kada sam se ja odlučila vratiti, svjesni ste da ćete posao teško naći. Barem tako pričaju svi oko vas.”

Lidija nije bila izuzetak, bilo ju je strah hoće li naći posao, ali se odmah bez čekanja ‘bacila’ u potragu.

”S povratkom u period kad je bilo jako teško naći posao u Hrvatskoj i gdje su plaće bile vrlo male i rodbina prijatelji i okolica su me uvjeravali kako neću moći pronaći posao i ako ga nađem da će biti jako malo plaćen.

Ja sam se vratila, točno znam kao danas 10.06. i krenula gledati oglasnike u Večernjem i zbilja u to vrijeme nije bilo nijednog oglasa što se tiče stranih firmi iz njemačkog govornog područja.

Našla sam oglas jedne privatne tvrtke koja je tražila tajnicu. Ta tajnica mogla je imati do 26 godina, a ja sam se baš vratila s tim godinama. Očekivalo se i da bude neka komunikativna osoba s poznavanjem njemačkog jezika u govoru i pismu.

Bilo je kao predstavljanje za sastanak u toj firmi, naveden točan datum i vrijeme u koje se trebalo pojaviti i predstaviti i ja sam se tad uputila prema toj firmi. Došla sam na razgovor za posao gdje su mi rekli da moram pričekati jer je sjedilo jako puno kandidatkinja prije mene. Onda sam otišla na kavu u najbliži kafić i nakon nekog vremena sam shvatila da je već prošlo jako puno vremena, digla sam se i išla ponovo gledati što se događa. Vidjela sam da više nema nikoga i primili su me tada na intervju.

Ostalo su mi u sjećanju ona standardna pitanja; gdje ste radili, što ste radli, koliko imate godina, jeste udani, hoćete li imati djece…,a ja sam ostala šokirana u momentu kada su me pitali koju plaću očekujem. Odgovorila sam: ”Pa nisam ja tu da ja vama govorim koju plaću hoću, nego valjda vi znate i imate već određeno koju plaću dajete za posao koji ste naveli.”, dodaje i kako to u Njemačkoj ne bi doživjela.

”Na to me jedan od direktora pitao: ”A koliko ste imali plaću u Njemačkoj?, a ja sam odgovorila kako je bolje da im ne kažem jer me neće htjeti primiti. Jednostavno nije uopće vrijedilo uspoređivati. Upitao me nakon toga hoću li moći preživjeti s hrvatskom plaćom, a ja sam odgovorila kako se ne trebaju brinuti jer se mi žene snalazimo s onoliko koliko imamo i da me u konačnici ni ne mogu platiti koliko ja mogu potrošiti.”, prisjetila se svoje šale na prvom razgovoru za posao.

Nakon razgovora za posao Lidija je istaknula kako joj je ostao neobičan dojam, kojeg se dan danas sjeća, a kako ju cijeli taj posao i firma i ljudi nisu previše oduševili, odnosno ostavili dojam na kakav je bila naučena, te kako je odlučila ipak ne kontaktirati firmu, no obitelj joj je sugerirala da bar nazove i zahvali se.

Kada se ipak odlučila kontaktirati firmu, više da udovolji obielji nego što ju je zanimalo je li dobila posao, uslijedio je šok!

A što s godišnjim? Cijena uspjeha!

”Nazvala sam i osoba koja se javila na telefon odmah me molila: Dajte, molim vas, možete li doći odmah? Čekali smo da nazovete”

Otišla je na razgovor i shvatila da je dobila posao, ali od svega, najviše ju je zabrinula jedna stvar, kroz smijeh se prisjeća Stolica, te govori o prvom ‘odricanju’ na putu do uspjeha.

”Nisam očekivala da ću tako brzo naći posao i dobiti ga, jer sam imala veliku želju nakon pet godina što nisam bila na godišnjem otići na more. Ali, na kraju sam ipak počela raditi tog 01.07. na poslu tajnice. Tako je propao njen dugo očekivani godišnji.

Sportski borbeni duh

”Kao svaki početak, bilo je teško ali sam se vrlo brzo snašla. Vjerujem da je to zbog mog sportskog i borbenog duha.”

Kako kaže, nije joj tko imao pokazati posao, pa se morala sama snaći i istraživati, ali je svojom upornošću, organizacijskim sposobnostima i onim što su tražili o nje, dovela do toga da je u jednom trenutku krenula napredovati unutar tvrtke, napredujući do odjela vanjske trgovine, gdje joj je najviše pomoglo njeno znanje njemačkog jezika, ali i iskustvo koje je stekla. Ističe kako je voljela taj posao i uživala u njemu. Tvrtka je tada prodavala sefove, poslovala je već šest godina, a njoj je sav taj posao, zapravo cijela sigurnosna industrija, a ponajviše privatna zaštita, bila nepoznanica, stoga je krenula sa edukacijama, radionicama, sajmovima kako bi se usavršavala i gradila svoje znanje o toj struci.

Promjene u poslovanju

Tvrtka u kojoj i danas radi, nakon prvih 6 godina uvelike mijenja način poslovanja. Direktor prihvaća Lidijine nove ideje koje su se pokazale produktivne za njhovu tvrtku.

Naime, u to vrijeme proizvode su kupovali iz Austrije, ali ne iz prve ili druge ruke, nego iz treće ili četvrte, što je značilo da su ih plaćali i znatno skuplje.

”Odlučila sam napisati jedan životopis firme i objasniti tko smo, što smo, od koga kupujemo, što smo do sad prodali i poslala sam to direktno na jednog od proizvođača s kojima smo radili u Švedskoj. Poslala sam tada pismo poštom, jer drugačije nismo ni mogli.

Reakcija je bila više nego pozitivna. a tada sam shvatila da oni nisu ni znali da mi postojimo, da mi prodajemo njihovu robu. Ubrzo smo počeli surađivati i direktno raditi sa proizvođačem i došli do saznanja da smo imali vrlo vrlo visoke cijene i samim time je došlo do promjene da smo bili i bolji i konkurentniji na tržištu i počeli prodavati puno više i raditi brojne projekte s tom tvrtkom.

Taj moment me potaknuo da se obratim svim našim ostalim proizvođačima direktno od Japana do Njemačke. Hrvatska je taman bila izašla iz rata i mi smo se dosta zalijepili za Austriju. Rijetki su htjeli poslovati s nama.

Važno je ulagati u djelatnike

Fokus naše firme je bio na ulaganju u ljude”, ponosno ističe predsjenica HCZ-a.

Kako bi se istaknuli na tržištu i ponudili nešto novo, odlučili su zaposliti velik broj servisera kako bi svojim klijentima mogli ponudii 0-24satnu uslugu. ‘

”Po tome smo bili dosta prepoznatljivi. vlasnik i direktor tvrtke nije štedio ni vrijeme ni novac kako bi svi bili opremljeni najnovijim instrumentima i rezevrnim dijelovima. Ulagali smo puno u vozni park, u naše djelatnike kako bi pokazali našim klijentima da su nam oni važni. Da smo mi tu zbog njih.

”Svaki korisnik u ovoj našoj djelatnosti kad kupi neki proizvod koji se tiče sigurnosti mora imati mogućnost rješavanja problema uz našu dostupnost dan i noć.”

Osvajanje regije

Jedan od važnijih trenutaka u poslovanju tvrtke bila je odluka o širenju tržišta. Iako navodi kako je bilo niz poteškoća, uspjeli su, nakon što su najprije imali samo predstavništvo, otvoriti i firmu u Bosni i Hercegovini, i to u zgradi gdje su se nalazile ambasade. Potom otvaraju Beograd, Crnu goru…

Zbog ove ekspanzije Stolica ističe kako su brzo prerasli s firme od desetak zaposlenih na firmu od pedesetak zaposlenih, u čemu je zapravo najviše pomoglo praćenje noviteta i tržišta sigurnosne industrije kroz dugi niz godina.

Nesreća

Koliko se vezala uz tvrtku govori i činjenica kako jedan od najtežih trenutaka u njenom životu opisuje upravo onaj povezan sa zgradom tvrtke.

”Najteži moment mi je bio kada je naša zgrada u Ilici izgorila zbog kratkog spoja u struji. To je bio najteži moment u našoj firmi. No nakon tog momenta, nakon tog šoka svi zajedno shvatili smo da se trebamo sabrati i da krećemo sa obnovom.”, govori nam Lidija, pokazujući koliko je zapravo bila posvećena firmi, te koliko se brinula za njenu sigurnost i napredak.

Sve završava kupnjom nove zgrade 2013. godine gdje Lidija preuzima cijeli projekt rekonstrukcije zgrade, te u zgradi otvaraju tada najveći izložbeni prostor sigurnosne opreme na ovom području.

Lidija je cijeli prostor osmislila kao veliku poslovnicu, koja je bila opremljena svime što banci treba od sigurnosne opreme za poslovanje i tu je pokazala koliko je zapravo dorasla svim zadacima koje je pred nju postavljai generalni direktor i vlasnik tvrtke, ali i koliko joj je vjerovao. A, pokazalo je kako je izrazito dobro prosudio!

Lidija postaje jedna od glavnih stručnjaka u području sigurnosne industrije, preuzima i odrađuje niz projekata, razvija nove proizvode te otvara nova tržišta. Možemo li reći da je to zato što je žena? Teško, ali svakako time dokazujemo da i žene i muškarci mogu jednako dobro odraditi isti posao. Bitno je da si kompetentan i da konstantno radiš na vlastitom razvoju.

Žene u sigurnosnoj industriji

Kada sam započela svoju karijeru u sigurnosnoj industriji žena je bilo izrazito malo,a iako se to kroz sve ove godine ipak promijenilo, smatram kako bi nas trebalo biti puno više.

Kao razloge Lidija navodi kako se većina žena ne prijavi na poslove koji se tiču sigurnosti i zaštite, jer te poslove uglavnom smatraju muškim poslovima, a kao druge razloge navodi kako žene možda smatraju kako u toj industriji jednostavno ne mogu uspjeti. To se najviše osjeti u prodaji, dodaje.

Ipak, žene su se prilično iskazale u ovom poslu i dokazale da ga mogu obavljati jednako dobro kao i muškarci.

”U sektorima tjelesne zaštite iskustvo nam je pokazalo kako su žene vrlo važan segment u onoj prvoj situaciji i da žene imaju drugačiji pristup problemu i rješavanju problema i daju tu smirenost i trezvenost u rješavanju loših situacija.”, ističe Stolica.

Navodi kako je razlog tome upravo reakcija prema ženi. ”Dok će se dva muškarca prije sukobiti, te puno teže smiriti situaciju, žene puno lakše uspijevaju uspostaviti normalan kontakt s nezadovoljnom osobom, što im omogućuje da brže dođu do potrebnih informacija te riješe nastali problem.”m pojašnjava Stolica.

Žene su u sigurnosti vrlo potrebne. One u isto vrijeme mogu biti i dobre majke i žene i imati uspješne karijere u branši koja se bavi sigurnošću.”, ističe Stolica.

Trendovi i žene u sigurnosnoj industriji

Zadnjih se godina pokazalo i da sve više žena pristupa oružanim snagama, ali i policiji, a državne institucije sve više privlače i pokazuju potrebu za ženama.

”Sigurno se tri puta povećao interes u policiji. Danas možemo vidjeti na cesti ili kad se održavaju brojna događanja i u redovima vojske i policije sve više i više mladih žena”,ponosno ističe Stolica, te nastavlja:

Važno je napomenuti da se u ovom našem sektoru znatno promijenio odnos prema ženama u smislu zdrave konkuretnosti. Što znači da nas kolege ponekad više doživljavaju kao prijetnju, nego što će nam, barem danas, uputiti neki neumjesni komentar. Ja to nisam nikad doživjela, i uvijek sam se osjećala vrlo poštovanom i važnom u društvu svojih muških kolega.”, pojašnjava Lidija Stolica.

Za svoje profesionalne djelatnosti žena je manje plaćena od muškaraca. Za radne sate i uloge majke, supruge, odgajateljice, kuharice i čistačice koje joj tradicionalno prema mišljenju građana, ali i njih samih pripadaju – uopće nije plaćena.

Međutim, upravo je ta majčinska uloga najznačajnija logistička uloga održivosti ekonomije i ukupnog društva. Uz to, njezino radno mjesto uopće ne trpi.

U našem društvu prevladavaju žene. Sama ta činjenica govori da postoji potreba za ženama u policiji, vojsci, zaštitarsvu, općenito sigurnosnoj industriji, kao i bilo kojoj drugoj.

Mišljenje da bi se muškarac trebao baviti zanimanjima koja se tiču obrane ili sigurnosti samo je logika kojom je društvo kroz stoljeća socijalizirano, ali situacija se ipak počela mijenjati nabolje.

Da bi društvo normalno funkcioniralo svi članovi društva moraju biti adekvatno i ravnopravno zastupljeni. Sama logika funkcioniranja jedne institucije zahtijeva da ta institucija bude preslika društva.

Upravo su zaposlene žene u ovoj industriji na neki način na svojim leđima prelomile i iznijele tu nevjerojatnu rigidnu i patrijarhalnu strukturu.

Najbolje rezultate u teorijskom ali i u praktičnom smislu ostvarile upravo žene

Pitanje jesu li žene dorasle ili ravnopravne u poslovima sigurnosne industrije već je prevladano. Ovdje se pokazalo da su žene zapravo dominantne.