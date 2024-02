Žena kritizirala Lanu Jurčević, pjevačica joj nije ostala dužna: ‘Kad budemo spremne’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevačica Lana Jurčević posljednjih dana je osobito popularna ličnost u medijima. Nakon što je po prvi put postala majka, sve oči javnosti uperile su se u njenu kćer. Na društvenim mrežama je Lana nedavno natuknula i ime svoje prinove, a upravo ta objava joj sada izaziva probleme.

Naime, u spomenutoj objavi otkrila je kako ime njene djevojčice ima veze sa cvijetom čiju sliku je podijelila. U komentarima su joj se odmah javili brojni pratitelji, svaki sa svojim kreativnim pokušajem da pogodi točno ime. No u moru takvih, jedna pratiteljica uputila joj je nekoliko dosta oštrih riječi.

“Koja tajnovitost, ne kužim, kako se na kraju zove?” zanimalo je ženu. Lana joj je na to mirno odgovorila: “Kad budemo spremne. Vidiš da idemo korak po korak. Za nas je i ovaj mali korak – veliki”. No tu, čini se, ipak nije bio kraj ‘raspravi’, jer se pratiteljica opet javila.

“Trebala bi biti ponosna”

“Sve ok, ali mislim skrivati ime djeteta je malo glupo, ali dobro. Rodila si, nisi umrla. Rodila si zdravo dijete, hvala Bogu sve je dobro prošlo, trebala bi biti sretna i ponosna. A ne skrivaš ime djeteta”, dodala je pratiteljica. Lana na to više nije odgovarala, no zato su brojne druge žene stale u njenu obranu.









Podsjetimo, objava o imenu kćeri posebno jako je odjeknula mrežama. Iako Lana nije napisala točno ime bebe koju je dobila sa partnerom Filipom Kratofilom, uza sve je stavila poseban opis. Otkrila je kako njena mezimica ima dosta sličnosti sa tim cvijetom, te da u svemu ima puno simbolike.

“Nikad prije nismo čuli za to ime i tim više je cijela priča još posebnija. Kad sam krenula pretraživati na internetu, naježila bi se svaki put kad bi naišla na nešto što objašnjava ili samo ime ili cvijet. To mora da je unaprijed sve određeno i zapisano tamo Gore. Pozdravljamo vas nas dvije i jedva čekamo da se upoznate”, napisala je.