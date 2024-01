Žena izgubila muža na skijanju u Sloveniji i postala viralni hit: ‘Evo kako ga se riješiti’

Autor: Barbara Grgić

Skijanje u Sloveniji jednako je velik doživljaj za sve koji se odluče otići zimi u brda po prvi put u životu, ali i za one koji se svake zime vraćaju na dobro poznatu lokaciju.

Jedna od takvih je i Hrvatica Martina, koju su kamere Radiotelevizije Slovenija uhvatile su je na skijalištu Pohorje, a svojom izjavom oduševila je mnoge: “Djeca nam se skijaju. Muž mi se izgubio negdje u šumi… Prelijepo”, rekla je Martina i glasno se nasmijala, a video je obišao društvene mreže u rekordnom roku.

“Kako se slatko smije”, “Kakva kraljica”, “Predobro”, “Uvijek neke dobre zgode na Pohorju”, “Kakav smijeh na kraju”, “Evo ideje kako se riješiti muža”, “Carica”, “Ma top”, “Ne uz basamake”, “Ovo je jače od Suada i mede”, samo su neki od komentara ispod videa koji je objavljen na TikToku.

Cijene nisu za svakoga

Cijene nisu za svakoga

Podsjetimo, prema najnovijem istraživanju Instituta za ekonomska istraživanja BAK Economics, červeročlana obitelj za tjedan dana uživanja u švicarskim skijalištima morati izdvojiti u prosjeku oko 6000 franaka. Ponegdje će tjedan dana skijanja koštati i gotovo 8500 franaka, odnosno 9000 eura. U principu skijanje u Švicarskoj košta 25 posto više nego lani, piše Tagesschau.









Osim inflacije, na skuplje zimovanje utjecao je i jak franak. To se posebno osjeti na skijalištima na istoku zemlje, poput St. Moritza ili Davosa, gdje se već sad bilježi pad broja jednodnevnih dolazaka skijaša iz usjednih zemalje te povećan broj domaćih gostiju.

Uz to, zbog rasta cijena energenata poskupjele su i karte za skijališta. U prosjeku su skuplje za devet posto u odnosu na lani, no dobra je vijest što većina skijališta ima “dinamične” cijene karata. To znači da one nisu svaki dan iste, već ovise o vremenskim uvjetima, pa čak i danima u tjednu ili broju ranih rezervacija.