Žena ga varala sa slavnim košarkašem: ‘Lukas zamijenio kartice u mobitelu i dopisivao se s njim’

Autor: I.D.

Pjevač Aca Lukas je prije nekoliko godina objavio svoju autobiografiju koja je izazvala veliku pažnju javnosti. U knjizi je otkrio brojne detalje iz svog života, no posebno su bili intrigantni dijelovi koji su se odnosili na njegovu vezu sa Sonjom Vuksanović. Aca je bio drugi suprug Sonje, a zanimljivo je da je također bio kum na njenom vjenčanju sa Željkom Šašićem.

Sonja se pojavila i u Šašićevom glazbenom videu za pjesmu “Ona je priča života moga”, a njihov je brak trajao punih deset godina. Lukas je otkrio da ga je navodno Sonja prevarila s košarkašem. U svojoj knjizi, Lukas je opisao česte svađe i loš odnos između njih dvoje, koji su u jednom trenutku samo funkcionirali zbog kćeri i medijske pozornosti.

Planirali su putovanje u Ameriku, ali Aca je imao problema s vizom, pa je na kraju Sonja odlučila otići sama i boraviti s prijateljicom u Miamiju. “Vratila se nasmijana, sreća joj se vidjela na licu. Ležao sam na krevetu i igrao neku kockarnicu. Na sreću ili nesreću – vidim Sonjin tablet. Upalim tablet i vidim nepotpisanu poruku, ali s licem pošiljatelja. Sličica, na njoj neka brada. Poruka poslana iz Amerike”, napisao je Aco.

‘Nije mogao utvrditi o kome se radi’

Iako je Aco u knjizi tu osobu sakrio iza pseudonima “Miami”, svi su zaključili da je riječ o proslavljenom košarkašu Marku Jariću. Lukas je odlučio sve raskrinkati. “Lukas već neko vrijeme sumnja da ga Sonja vara. Nije mogao utvrditi o kome se radi, sve dok mu jedne večeri nije sinula ideja da promijeni kartice u telefonima i dopisuje se s osobom s kojom se viđa na Sonjino ime. Ostao je šokiran kada je saznao da se radi o Jariću”, rekao je tada izvor.

“Da ne bi bilo drame prije nego što sve izađe na vidjelo, on je jedne večeri, dok su bili na večeri, u Sonjino ime poslao poruku Jariću da ga odmah pozove. Košarkaš je to i učinio, a onda je Lukas Sonji pružio telefon i rekao: Netko te zove, javi se. Aco je rekao na promociji da je razgovarao sa Sonjom nakon izlaska dijelova knjige.









“Nisam htio ništa skrivati ​​i nitko se ne treba ljutiti. Čuo sam se sa Sonjom i njoj je to sasvim ok. Smetali su joj neki natpisi u medijima proteklih dana, ali je preživjela”, otkrio je. Marka su također pitali o njegovoj vezi sa Sonjom, ali on je samo rekao da “ne želi komentirati te gluposti”.