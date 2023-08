Đurina žena oduševila u Sarajevu: Rijetko tko se sjeća da je prije 26 godina pjevala na Eurosongu

Autor: Barbara Grgić

Šestog dana Sarajevo Film Festivala, crvenim tepihom prošetao je i jedan od najskladnijih parova s ovih prostora – Branko Đurić Đuro i Tanja Ribič. Za ovu su se priliku modno uskladili. Đuro je odjenuo bijelo odijelo sa tamnim T-shirtom, dok je Tanja odabrala bijelu haljinu otvorenih ramena i dubokog dekoltea.

Igrali muža i ženu pa to postali i u stvarnom životu

Branko i Tanja zajedno su trideset godina, a ove godine slave srebrni pir, 25. godišnjicu braka. Zajedno imaju i dvije kćeri – Zalu i Elu.

Tanja je svojedobno u intervjuu za Azru otkrila kako je upoznala Đuru.





“Upoznali smo se kada je došao kao glumac gostovati u našem kazalištu u Sloveniji. Igrali smo muža i ženu i zaljubili se. Osvojio me je svojom karizmom, dobrotom i inteligencijom”, ispričala je glumica.

“Rekao sam joj da sliči na moju drugu ženu. A kad me upitala koliko sam ih imao, rekao sam joj – jednu”, opisao je početak njihove veze jedan od najpopularnijih komičara u regiji u razgovoru za Gloriju.

Vjenčala ih gradonačelnica

Glumica je otkrila da ih je na brak potaknula prijateljica.

“Kad smo trebali da vjenčati, tada smo već imali kćerku Zalu, tako da nam to nije bila velika prekretnica u životu. Sjećam se da je naša prijateljica Vika Potočnik, koja je tada bila gradonačelnica Ljubljane, predložila da nas vjenča i oboje smo se odmah usuglasili s tom idejom. Naš brak i dan-danas funkcionira savršeno i mislim da nema univerzalne formule za očuvanje sklada u zajednici. Prije nisam znala da netko može biti zaljubljen toliko godina, ali ja drukčije ne mogu osjećati, jer je to ON… za mene najbolji”, rekla je Tanja.









Inače, Tanja je kao mala maštala da će biti pjevačica, ali ipak je studirala glumu u Ljubljani i članica je Ljubljanskog gradskog kazališta od 1992. godine. Uz uspješnu kazališnu karijeru, najznačajnija televizijska joj je uloga Magde Velepič u slovenskoj verziji serije ‘Naša mala klinika’.

Bez obzira na uspješnu glumačku karijeru, Tanja nikada nije potpuno odustala od glazbe.

Mnogi pamte 1997. godinu kada je predstavljala Sloveniju na Eurosongu u Dublinu s pjesmom “Zbudi se” i osvojila 10. mjesto.









U jednom je intervjuu Tanja izjavila kako su joj od svih uloga najdraže one kada u projektima nastupa i njen suprug:

“To je nešto najljepše. To najviše volim. Naravno, volim ga kao osobu i lijepo je družiti se s njim, zabavan je i pažljiv, zaljubljena sam u njega, ali najvažnije je to da imamo iste poglede na svijet i prema umjetnosti i načinu rada. Tako da je potrebno vrlo malo riječi, znamo šta nam se sviđa, šta nam je potrebno i jako brzo radimo. Idemo jednim prijevozom, ručamo zajedno, pričamo, iako u posljednje vrijeme slabo radimo zajedno. Nadam se da će se to uskoro promijeniti.”