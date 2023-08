Željko Samardžić progovorio o gubitku sina: ‘Ne daj Bože nikome’

Najavljivani splitski koncert Željka Samardžića, koji je već u ožujku izazvao mnogo pažnje zbog prvotne odbijenice, a potom neočekivanog obrata i dobivanja dozvole, završio je na najpozitivnijem mogućem načinu.

Čarobni Sustipan postao je premalen za sve one koji su željeli uživati u najvećim hitovima ovog glazbenog veterana. Željko Samardžić je priredio nezaboravno večer ispunjenu njegovim klasicima.

‘Oženio sam se mlad’

“Sad prolazim ovdje dok sam dolazio na Sustipan, gledam koliko ljudi, kolika je to kolona, dakle mi kasnimo s koncertom da bi svi oni uspjeli ući. I to me nekako drži i ta nova generacija, ti mladi ljudi”, rekao je Samardžić za In magazin.





Naime, jedan nastup njegova benda iz 70-ih u dvorani srednje ekonomske škole u Mostaru, doveo ga je do najveće ljubavi, supruge Maje s kojom je u skladnom braku već 45 godina.

”Ja sam se oženio mlad, s mojom Majom sam dobio troje djece, četvero, jedan nam je sin nažalost preminuo kao mala beba. I imam sad četvero unučadi. Mogu reći da bih ponovo sve uradio. Meni je sve to kako treba i negdje se i poštujemo i volimo i imam osjećaj da što smo stariji, da smo sve bliži”, rekao je.

”Izuzetno dobar suprug i djed i otac i jednostavno živi za obitelj i sav se predaje.”, dodala je Maja.

Prati ga teška tragedija

Vrijeme prolazi, ali tuga i praznina za sinom Zlatkom, koji je preminuo kada su mu bila samo tri i pol mjeseca.

“Pa teško je to, mladom čovjeku je to drugačije. Možda je mojoj Maji to najteže palo, s obzirom da je ipak majka i nosila je to dijete. Naravno, ja sam tu odmah pored nje i svake godine u isto vrijeme bodrimo jedno drugo, koliko bi bilo godina da je sad i tako. To je bio sin, muško dijete, ali što ćeš, to je život.

Ima raznoraznih tragedija kod ljudi. Najbolnije su one kad dobijete dijete i poslije 18-te, 20-te godine strada u nekoj prometnoj nesreći zreo čovjek. Svakakvih slučajeva ima, ne daj Bože nikome.”, priča Željko.









Naime, nakon obiteljske tragedije, Željko je gotovo izgubio i svoj život. U početku rata je slučajno ranjen u Mostaru, što ga je natjeralo da sa svojom obitelji preseli u Beograd.









”Bilo je jako teško, mislim poslije svega onoga što ste stekli u životu, odjednom ste sve izgubili i krenuli smo sa 200 tadašnjih maraka, došli u Beograd i krenuli smo od nule.

Ja sam pjevao po lokalima, restoranima, ljudima se to dopalo i s vremenom sam došao do pokojne Marine Tucaković i njenog supruga Fute, uradili su mi jedan divan album”, ispričao je.

S njim nastupa i njegova kćer

Ovaj Mostarac s beogradskom adresom već dugi niz godina jedna od najpopularnijih zvijezda u regiji, a na nezaboravnom splitskom koncertu ga je pratila i najmlađa kći Minja, koja je krenula njegovim stopama.

”Ona sad putuje sa mnom kao prateći vokal, udala se, ima i ona kćerku. Donijela nam je divnu unuku koja je večeras tu sa nama. Njen suprug svira gitaru sa mnom u bendu, tako da smo zadovoljni svi.”, otkrio je Željko.