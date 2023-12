Željko Samardžić priznao da voli ‘zabranjenu’ ženu: ‘Tada nismo nigdje bili dobrodošli’

Bosanskohercegovački folk pjevač Željko Samardžić koji je popularan diljem regije postigao je slavu nakon što se morao preseliti u Beograd zbog rata u Bosni. Ovaj se pjevač može pohvaliti time da je svoju karijeru započeo tek kada je bio u 40-im godinama, a za hrvatske je medije sada progovorio o svojoj vječnoj ljubavi prema supruzi Maji, koja traje gotovo 50 godina.

Prvi put kad ju je ugledao zauvijek pamti, kao i to da je njihova ljubav na početku bila ”zabranjena”: ”Pitao sam njenog profesora da mi kaže tko je ta mala, i kaže mi ‘nemoj se tu petljati, to ti je kćerka od profesora Đaferovića, matematičara”. I pjevači i nogometaši su bili na lošem glasu, malo su roditelji bili protiv toga, ali ja sam bio uporan i rekao sam ja te nikad neću izdsti”, prisjetio se Željko za InMagazin.

‘Priroda je odredila muškarca da bude taj koji donosi’

Zbog supruge su se preselili iz rodnog Mostara u Beograd. ”Jer smo mi bili miješan brak, u tom periodu nismo nigdje bili dobrodošli. Ali u svakom slučaju… Priroda je odredila muškarca da bude taj koji donosi, a žena je tu da bude stup obitelji, da čuva, da obezbijedi sve”, priča Željko.









Da bude potpora trima kćerima tijekom njegovih izbivanja: ”Dešavalo se da ova moja najmlađa Minja, koja je tek bila beba u Beogradu kad smo došli, da me maltene persirala kad me vidi jer me viđala samo na televiziji.” Danas je Željko ponosni djed dvjema unukama i dvojici unuka.









Inače, Željku je majka Hrvatica, a otac Crnogorac. I blagdani koji dolaze donose posebno zajedništvo. ”To su tri veselja, uvijek kad je Bajram moja Maja napravi baklavu i mi smo svi radosni svi dođu okolo. Kad je Božić jedan svi smo tu, kad je drugi svi smo tu. Šaljemo poruke prijateljima, meni je to predivno, ja sam se navikao na to”, priča Željko.