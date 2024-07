Željko Samardžić ima samo jednu slabost, a da nije žena: ‘Za njih bi i srce dao’

Autor: F. P.

Bosansko-srpski pjevač Željko Samardžić jedna je od neospornih legendi regionalne scene. Osim što niže hit za hitom, od samih početaka slovi kao jedan od najvećih romantičara. A što se romantike tiče, s obzirom na brak od skoro pola stoljeća reklo bi se da mu je u životu ne nedostaje.

Željko dugih 48 godina održava sretan i skladan brak sa suprugom Majom. Vjerojatno je jedan od rijetkih na sceni koji sa sigurnošću govori da ne bi ništa mijenjao u tijeku svog braka, a kao vječni romantik smatra i da smo svi nastali iz ljubavi. “Ljubav je jedina ta koja nas može održati, realno”, istaknuo je za medije.

Maja mu je rodila četvero djece, no prebrzo ih je zadesila tragedija. Jedan od sinova, Zlatko, preminuo je kad su mu bila samo tri i pol mjeseca što im oboma i dalje teško pada. U obitelji i dalje, naravno, nalazi sreću te je od ostalih potomaka dobio i četvero unuka. Ponosni djed ističe kako su mu upravo oni jedina slabost.

‘Živim za njih, oni su mi sve na svijetu’

“Srce bih im dao, živim za njih i oni su mi sve na svijetu. Sad ovaj moj najstariji unuk Luka Pecelj, njegov je inače djed bio nogometaš, igrao je u mostarskom Veležu, stric mu je igrao u Interu iz Zaprešića i otac mu je bio isto nogometaš, alli Luka je košarkaš”, izjavio je pjevač, kome se kći Minja pridružila u pratećem bendu.









Legendarni pjevač nedavno je nastupio u Primoštenu, na vidikovcu Gospe od Loreta. Tamo je publici osigurao spektakularnu večer, a za Dalmaciju ga vežu brojne uspomene jer je osam godina živio u Zadru. U nastupima ga ne sprječava niti borba sa sindromom Hashimoto, odnosno autoimunom bolesti štitnjače.

“Čim sam krenuo uzimati redovnu terapiju, sve je bilo u redu. Svako jutro popijem po jednu tableticu i to je to. Svaka tri mjeseca idem na kontrolu i vadim krv. Ja sam ranije uzimao čašicu rakije ili vina više, a sada to ne mogu zato što moram čuvati glasnice”, opisao je jednom prilikom glazbenik.