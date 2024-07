Željko Kerum zatečen potezom sina Joška: ‘Valjda će mi javiti ako će biti ozbiljno’

Autor: M.T.

Joško Kerum, sin bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma, potvrdio je da se zaručio. “Zaručio sam je, istina je,” rekao je, ali nije otkrio identitet djevojke koju planira odvesti pred oltar.

U rujnu 2020. godine postao je otac kada je njegova djevojka Maja, kći uglednog šibenskog odvjetnika, rodila djevojčicu. “Što više dice, to bolje. Znamo kako će se curica zvati, ali to ne bih htio komentirati. Sve je u redu prošlo s porodom, i majka i curica su dobro. Sve je zdravo,” potvrdio je tada ponosni djed Željko Kerum.

Željko Kerum, međutim, nije bio obaviješten o sinovoj odluci o ženidbi. “Što? Valjda će mi javiti ako će biti ozbiljno,” komentirao je iznenađeno za 24sata.

‘Joško je na oca’

Podsjetimo, bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum iz prvog braka s Ankicom ima dvoje djece, kćer Nevu i sina Joška. Joško Kerum je vlasnik splitskog trgovačkog centra Joker,koji je ime dobio po njemu. Godine 2008., kada mu je bilo jedva 16 godina Joško je u centru otvorio Fitness centar i Klub borilačkih vještina. Često je punio medijske stupce zbog svog načina života.

“Dok je kći Neva karakterno više na mamu, samozatajna i bježi od medija, Joško je na oca pa je već davao intervjue, vozi skupe i brze automobile, izlazi u kafiće i plaća runde od po nekoliko tisuća kuna,” otkrio je anonimni izvor blizak obitelji za Jutarnji list još 2011. godine.

Joško je, uz vođenje centra, imao pravo glasa i prilikom izrade poslovne strategije Jokera te je s ocem pratio gradnju hotela Marjan. Rekao je i kako je otac zaslužan za njegovo poslovanje, a nije izostavio i majku. “Otac me uvukao u posao, a majka me odgojila da budem pristojan, da cijenim obitelj. Kod tete Nevenke Bečić uvijek vrijedi slogan ‘red, rad i disciplina’. Teta je u slobodno vrijeme dobra, ali kad se radi, onda nema šale”, dodao je.

‘Tata riješio stvar’

Joško Kerum se našao u središtu medijske pažnje i zbog slučaja nestanka mladića Mateja Periša. Pisalo se da je uoči Nove godine bio u Beogradu u istom društvu, na što je njegov otac Željko reagirao te na svom Facebook profilu objavio poruku.









“Dragi prijatelji i poštovani mediji, prvo želim svima puno zdravlja i sreće u novoj godini. Moram se osvrnuti na slučaj nestanka našeg sugrađanina Mateja Periša. Cijeli grad i naša država su tužni zbog toga i siguran sam da je svakom tko je normalan žao i Mateja i njegove obitelji.”









“Nažalost, ima svakakvih nedobronamjernih medija i novinara koji plasiraju laži, pa su tako u tim lažima plasirali priču da je moj sin Joško bio u Beogradu s tim društvom. To nije istina, moj sin je bio u Splitu. To zna i policija i novinari, ali jedan novinar (pod pseudonimom) koji stalno plasira laži o meni to je pustio u javnost, svjesno, da mi učini štetu. Molim medije da prenesu ovu moju objavu i nadam se uz pomoć Boga sretnom završetku potrage za Matejem”, napisao je tada.