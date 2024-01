Željka iz Života na vagi se zaljubila: ‘On je iz Beograda, zasad ne vidimo rješenje’

Autor: I.D.

Kandidatkinja Života na vagi, Željka Mateša, ušla je sa 175 kilograma, htjela je promijeniti svoj život iz korijena i biti uzor svojoj djeci. “Imam 40 godina i želim živjeti, mislim da postoji još puno toga što mogu napraviti i iskusiti”, rekla je kandidatkinja šeste sezone. Za RTL je otkrila da je upoznala čovjeka svog života.

“Imam između 88 i 90 kila i na listi sam čekanja za odstranjivanje viška kože. S trenerom sam razgovarala da bi bilo dobro da skinem još nekoliko kilograma”, rekla je i dodala kako je cilj doći do 70 kilograma, a Željka tvrdi da je to moguće ako odstrani kožu.

Željka je otkrila detalje nove veze. “Prošle godine sam radila na sezoni i upoznala kolegicu koja me spontano spojila sa svojim bratićem. Kada smo prvi put počeli razgovarati bilo je odlično, potom smo se sreli, upoznali i danas nam je kao i prvog dana – rekla je te dodala da su zajedno pola godine, a planiraju i zajedničku budućnost”, priznala je.

‘Ipak je to velika udaljenost’

“On je iz Beograda. Puno truda ulažemo u vezu, kad uhvatimo priliku putujemo k njemu, a on i njegova djeca dođu kod nas. Kao i ja, ima također dvoje djece i hvala Bogu da se djeca slažu”, rekla je.

S preseljenjem će ipak pričekati jer su im djeca maloljetna. “Bar zasad ne vidimo rješenje. Ipak je to velika udaljenost, no možda se otvore neka vrata. U planu je da ja idem tamo, pa nekako sam spremna na sve te promjene, ne bojim se više. Zanima me što mi život nosi”, zaključila je.

Podsjetimo, Željka se pojavila i u epizodi posljednje sezone ‘Života na vagi’ te oduševila gledatelje svojim izgledom. “Ja sam imala veliki problem kad sam izašla iz ‘Života na vagi’. Nisam si još dogovorila ozbiljne treninge nego je to bilo hodanje i ne znam što i stvorila sam averziju prema hrani. I vjerovali li ili ne, ta žena koja je imala 175 kila, može imati strah od hrane.

Znači, ja u tih prvih tjedan dana ne znam jesam li pojela jedan obrok dnevno. Zato što sam si u glavi stvorila neku sliku. Ne treniram onako kako sam trenirala i sad ako ja pojedem, nema veze što je to zdrav obrok, ali ja ga ne trošim. Rekoh, ja ću dobiti dvije kile odmah. Znaš, u glavi ti je panika. S tim sam imala najveću borbu”, zaključila je.