‘Želiš da netko dobije srčani?’ Sonja Kovač zagolicala maštu u oskudnom bikiniju

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Influencerica Sonja Kovač (38) prošlog tjedna pratiteljima je putem Instagrama obznanila kako je otputovala na odmor u Italiju. Prvo je posjetila Amalfi obalu odakle je dijelila izazovne fotografije.

Trenutno se nalazi na otoku Capriju, odakle je novim fotografijama u bikiniju ponovno izmamila uzdahe svojih fanova. “Najdivniji dio Caprija koji možete vidjeti samo sa brodom!” napisala je uz fotografije na kojima na brodu pozira u crnom kupaćem kostimu, dok se u pozadini vide znamenite Faraglioni stijene.



Malo je reći da su fotografije oduševile njene fanove, od kojih je jedan napisao: “Ti trebaš ići u zatvor, ubijaš.” Drugi ju je pak pozvao na jahtu u Splitu, na piće i večeru.

“Malo sam ljubomoran na svu ovu ljepotu”, “Je l’ ti želiš da netko dobije srčani“, “Top”, “Prezgodna”, pisali su joj dalje pratitelji.

Podsjetimo, Sonja je nedavno sa nekolicinom drugih poznatih Hrvatica otvorila sezonu kupanja. Plesačica Gabrijela Pilić podijelila je fotografije s broda na Lošinju, pozirajući u kupaćem kostimu. Nives Celzijus je također iskoristila priliku, te je u bijelom bikiniju na jadranskoj plaži istaknula svoju zavidnu figuru i uvijek bujne obline.

U more je uskočila i Ecija Ojdanić, koja je u crnom kostimu pozirala u moru do struka. Njen izraz lica na fotografiji dao je naslutiti kako joj more ipak još uvijek nije dovoljno toplo za uživanje.