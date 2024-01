Zdravko Mamić podivljao na Stankovića: ‘Pa ja ne bi materi svojoj da joj je za spas života pustio’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Emisija Nedjeljom u 2 podijelila je putem društvenih mreža isječak gostovanja Zdravka Mamića kod Aleksandra Stankovića prije 13 godina, a koja se ponovno počela dijeliti mrežama. Stanković je tada umalo izbacio Mamića iz takta nakon što ga je pitao kako je moguće da je Dinamo neprofitna organizacija a zarađuje 100 milijuna eura, što mu je kaže, najveća šala koju je Mamić izgovorio.

Mamić se krenuo pravdati kako takvih udruga postoji 47 tisuća, na što mu je Stanković rekao da se smije građanima u lice kada tvrdi da je taj novac zaradio za Dinamo, a da sebi nije donio ništa.

“Sram vas bilo” govorio je Mamić voditelju, a kad mu je Stanković rekao da tako ne bi smio funkcionirati Dinamo te da mu je država pogodovala, Mamić ga je upitao tko je on i je li on sudac da donosi sud te da je on samo iskoristio ono što mu je država dala.

Spreman na detektor laži

“Ma vama je država pogodovala, vama razno raznim frajerima, ne vama…da imate…da se na krvi hrvatskog naroda iživljavate kroz hrvatske medije, a 90 posto vas nema pojma o životu, izgledate kao da vas je poplava donesla na površinu”, rekao je Mamić Stankoviću te mu u jednom trenutku zaprijetio da ne ‘falsificira’ podacima i manipulira gledateljima. ‘Nemojte da vi i ja ulazimo u konflikt, nemam ništa protiv vas”, rekao je Mamić Stankoviću vidno iznerviran.

U istoj emisiji je optužio Hrvoja Maleša da ga je molio da Dinamo pusti Kup Hajduku, na što je Mamić u emisiji utvrdio da je Malešu rekao kako nije normalan čovjek. “Pa ja ne bi materi svojoj da joj je za spas života pustio trofej ili utakmicu”, istaknuo je Mamić i zaključio: “Ako ovo nije istina ja pozivam sada i Maleša i sve organe policije i vas osobno da se ovdje detektor laži uključi u studiju kako bi dokazao da govori istinu.

Inače, Mamić se već pet godina nalazi u Bosni i Hercegovini, kamo je pobjegao pred hrvatskim organima vlasti. Da mu je u Hercegovini jako lijepo, otkrila je i njegova 27 godina mlađa partnerica Jelena Planinić, koja je podijelila njihove zajedničke fotografije na kojima su pozirali vidno dobrog raspoloženja.