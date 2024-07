Zdravko Čolić zbog kćeri razočarao 20 tisuća ljudi: ‘Ne mogu joj zabraniti, što da radim’

Autor: I.D.

Pjevač Zdravko Čolić ima dvije kćeri, Unu i Laru, a ona koja je poznatija javnosti je Una jer se često na društvenim mrežama hvali tatinim bogatstvom i skupim putovanjima. Naime, jedan komentar ispod Uninih fotografija na Instagramu otkrio je kako je to Čolić “zeznuo” 20.000 ljudi na stadionu Čar u Nišu, u Srbiji 2001. godine.

“Preslatka Unica, kad se rodila na stadionu Čaru nisam gledala koncert kao 20.000 tisuća drugih jer njen tata nije došao, tada mu se rodila Una Zvezdana”, glasio je jedan od komentara. Naime, Una se rodila 1. listopada 2001. godine, ove će godine navršiti 23 godine. Zajedno sa suprugom Aleksandrom, Čolić ima kćer Unu. Jednom je prilikom ona na svom Instagram profilu podijelila sliku sa Zlatibora. Na slici, Una se nalazi u kupaonici ispred ogledala, odjevena u crni jednodijelni kupaći kostim i preko njega nosi bijeli hotelski ogrtač.

Ostatak fotogalerije posvetila je prizorima odmarališta, među kojima se mogu vidjeti bazen, ležaljke, sauna, luksuzna soba za noćenje, zabavni park smješten neposredno pored hotela i hranom ispunjen stol. “Nedjelja”, napisala je ona u opisu objave. Za medije oglasio se i sam Zdravko Čolić te je svojevremeno prokomentirao Unine fotografije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Una 🦋 Čolić (@unacolic)









‘To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo’

“Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike”, objasnio je Čolić.

Podsjetimo, Zdravko je jednom prilikom pričao o kćerkama Uni i Lari. “Ponosan sam na svoju malu obitelj, šmizle, dvije djevojčice, sada već djevojke. Žena se brine više. Kada bi bilo do mene, sve bih dopustio. Ona mene kritiziraju, ali to je tako. S druge strane, ne mogu biti previše strog, to je nekako teško, u momentima mogu se malo uozbiljiti. Uglavnom sam popustljiv”, kazao je Čola za televiziju “E”.

Inače, Čolić je za Dan žena nastupao u varaždinskoj Areni, a da je jedno od najvećih imena regionalne glazbene scene, čiji status ne blijedi više od 50 godina, dokazao je i tada nastupom u Hrvatskoj. No, jedna je to samo od brojnih laskavih titula koje se Čoliću pripisuju tijekom respektabilne karijere.









Naime, oduvijek ga prati i glas najvećeg džentlmena među glazbenicima u regiji, što ne čudi s obzirom da je Čolić poznat kao veliki poštovatelj žena, kako na sceni i kroz pjesme, tako i u privatnom životu. Ne čudi, stoga, ni da su upravo koncerti povodom Dana žena, jedni od najtraženijih Čolićevih koncerata, što potvrđuje i činjenica da su ulaznice za varaždinski koncert bile rasprodane u svega pet dana, i to čak mjesec i pol dana unaprijed.