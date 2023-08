Zdravko Čolić priznao što radi sa ‘letećim’ poklonima nježnijeg spola: ‘Lijepo je kad se to dogodi’

Regionalna pjevačka legenda Zdravko Čolić (72) već na samom početku karijere postao je miljenik pripadnica ljepšeg spola. Nerijetko se stoga dogodi da mu tijekom nastupa na pozornicu iz publike doleti nekoliko grudnjaka.

U nedavnom intervjuu za medije pjevač je otkrio što s takvim ‘suvenirima’ radi. “Ja obično taj grudnjak dam svom bubnjaru, to se često događa. To je nečija emocija i lijepo je kad dobijete to usred nastupa,” izjavio je za srpski Blic.



“Bože sačuvaj da sam prekinuo koncert zbog toga,” dodao je pjevač koji je u ponedjeljak održao koncertni spektakl u Budvi. Priznao je kako unatoč dugogodišnjoj karijeri prije svakog nastupa ima pozitivnu tremu.

“Ove godine nisam planirao pjevati, a ni prošle, ali me prijatelji uvijek nagovore da moram. Žao mi je što nemam nove pjesme za predstaviti ali bit će drugom prilikom ako Bog da zdravlja,” priznao je Zdravko.

O ovoj pjevačkoj zvijezdi nedavno se dosta pisalo. Naime, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković otkrio je kako će Dubrovčani 2024. godinu dočekati upravo uz Čolića. “Dragi prijatelji, veselim se Dubrovniku. Voli vas i pozdravlja vaš Zdravko Čolić,” rekao je pjevač u snimci koju je Franović objavio putem Facebooka.

Tom prilikom u javnost je procurila basnoslovna cijena Zdravkovog nastupa koji se već sada planira. Novogodišnji glazbeni doživljaj građane će koštati nevjerojatnih 130 tisuća eura, radi čega mnogi negoduju.