ZDRAVKO ČOLIĆ NALJUTIO JUGOSLAVENE: ‘U mojoj komunističkoj obitelji nije se smio slaviti ni Božić ni Bajram’

Autor: Zlatko Govedić

Bosanskohercegovačko-srpski pjevač Zdravko Čolić (71) početkom prosinca gostovao je u emisiji “Kod nas doma” na HRT-u, gdje je, između ostaloga, govorio i o slavljenju Božića u bivšoj Jugoslaviji.

“Moj otac je radio u onoj bivšoj državi, socijalizam, bio je u unutrašnjim poslovima u policiji i to se u državnim poslovima nije smjelo slaviti, ni Uskrs, ni Božić, ni Bajram, ništa nije bilo od toga. Sve je bilo zabranjeno. Iz djetinjstva nemam te božićne radosti, imam novogodišnju jelku. Nova godina je slavljena i državni praznici, a ovi vjerski praznici nisu imali to odobrenje. Tu je bilo deficita, vezano za božićne praznike, kasnije, kada je krenulo, sve je to obilježavano, svatko na svoj način i dandanas ljudi vode računa… Svatko ima pravo slaviti ono što hoće i ono što voli”, ispričao je Čolić.

Ta je izjava podigla dosta prašine jer su na društvenom mrežama uslijedili komentari koji ga optužuju za širenje neistina.





“Što sam se ja kolača najela na Božićima i Bajramima u Jugoslaviji, a nikada me nisu uhvatili. Sad vidim da sam ja zapravo bila disident”, napisala je jedna korisnica Twittera.

“Božić se u mojoj obitelji slavio prije, za vrijeme socijalizma i nakon njega. To što ga neki nisu slavili, nije stvar zabrane. Zabrana slavljenja je izlika koja je nastala u 90-ima kad su iznenada otkrili vjeru”, napisao je drugi.

Spomenuta rasprava u sljedećem videu počinje na 8.00: