Zdravko Čolić nakon nekoliko godina progovorio o supruzi Aleksandri: ‘Ja sam osječki zet’

Autor: Barbara Grgić

Zdravko Čolić, glazbeni fenomen koji je pravi dokaz da za vrhunske umjetnike granice i godine ne postoje, svoju blistavu karijeru gradi već desetljećima. Tijekom svih tih godina, broj štovatelj(ic)a njegovog lika i djela samo raste, baš kao i broj rasprodanih koncerata diljem svijeta.

‘Ja sam osječki zet’

Sada su pred njim dva koncerta na ”domaćem” terenu, i to u Osijeku, 24. i 25. studenoga u dvorani Gradski vrt, zbog kojih ne skriva uzbuđenje…





”Nije tajna da me posebne emocije i privatne veze vežu za Osijek, prije svega, moja supruga Aleksandra je Osječanka, samim time, ja sam ”osječki zet”. Tako da je svaki moj dolazak ovdje posebno zadovoljstvo i velika sreća, a ovaj put još i veća jer sa mnom dolazi i cijela moja obitelj. Naravno, tu će biti i prijatelji koje nisam dugo vidio…”, rekao je miljenik žena.

Podsjetimo, njegova supruga Aleksandra ne voli se medijski eksponirati, tako da ju se u javnosti rijetko može vidjeti. U braku su od 2001. godine, a zajedno imaju kćeri Unu i Laru.

“Iako je od mog zadnjeg koncerta u Osijeku prošlo već 8 godina, ja ga se jako dobro sjećam… Za sve one koji su bili i tada, bit će ovo također jedno lijepo prisjećanje, a za sve one koji možda po prvi put dolaze na moj koncert – bit će to jedno lijepo upoznavanje… Drago mi je čuti i da su svoj dolazak najavili ljudi iz mnogih drugih gradova i da je interes velik, što je sjajna prilika da svih ovih 8 godina nadoknadimo u dvije lijepe večeri koje su pred nama. Velika je sreća i nakon toliko godina ”izbivanja” ne izgubiti vezu i održati ljubav sa svojom publikom, a sve zahvaljujući pjesmama koje nas vežu”, istaknuo je Čolić.









Nakon osječkih koncerata, publika će u ovom glazbenom spektaklu moći uživati i u Dubrovniku, gdje će zajedno s Čolićem ući u Novu godinu, i to na Stradunu, jednom od najljepših koncertnih kulisa u regiji.