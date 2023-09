Zbog Tereze Kesovije i Poljakinja je počela pričati hrvatski: ‘Ovo me ganulo’

Autor: I.D.

Naša glazbena diva Tereza Kesovija uživa u pažnji vjernih obožavatelja diljem svijeta. Nedavno je primila dirljivu poruku od svoje obožavateljice iz Poljske, Anne Soldenhoff, koju je odlučila podijeliti na svojim društvenim mrežama. Anna joj je poslala poruku čije su riječi dirnule Terezu Kesoviju.

‘Uvijek je imala posebno mjesto u mom srcu’

“Dobila sam poruku koja me iznimno ganula. Napisala ju je Anna Soldenhoff iz Poljske te je uz njenu dozvolu, želim podijeliti s vama. Anna, hvala ti, od srca”, napisala je Tereza na svom Instagramu te u nastavku podijelila Annin osvrt na njezinu glazbu i njezino priznanje koliko je glazba Tereze Kesovije utjecala na nju.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli TEREZA KESOVIJA – OFFICIAL (@terezakesovijaofficial)

“Glazba, sa svojom izvanrednom sposobnošću da prodre u naše najdublje emocije, uvijek je imala posebno mjesto u mom srcu. Među nizom izvođača i melodija koje su krasile moje uši, glazba Tereza Kesovije je svjetionik duševnih serenada koje su me pratile kroz tapiseriju mog životnog puta.

Sa svakom notom koju pjeva, njezina glazba postaje platno na kojem slikam vlastite osjećaje, iskustva i sjećanja. Njezina glazba nije samo zbirka pjesama; to je jezik kojim komuniciram sa svojim najdubljim emocijama.

Njezin bogat, emotivan glas ima nevjerojatnu sposobnost zrcala zamršenih nijansi mojih osjećaja, bilo da su radosni, melankolični ili kontemplativni. Dok slušam njezine serenade, kao da šapuće riječi koje se trudim izraziti, dajući glas osjećajima koji ponekad prebivaju izvan dosega jezika”, napisala je Terezina obožavateljica.









‘Ono što Terezinu glazbu čini posebnom…’

“Svaka njezina pjesma postaje glazba trenutaka koji su se urezali u tkivo mog života. Njezine su se melodije utkale u pozadinu bezbrojnih sjećanja, pojačavajući emocije povezane s njima. Bilo da se radi o nježnim melodijama balade koje bude nostalgiju ili snažnim krešendima koji podižu trenutke trijumfa, njezina se glazba utkala u samu bit tih iskustava.

Ono što Terezinu glazbu čini posebnom za mene je njezina empatična priroda. Kao da je uzela djelić mog srca i utkala ga u svaku notu koju pjeva. Kada se izgubim u labirintu vlastitih osjećaja, njezina glazba pruža utješnu ruku da me vodi kroz njega. To je podsjetnik da netko, negdje, razumije labirint emocija kojima ja plovim.

U trenucima samoće i razmišljanja, nalazim utjehu u njenim umirujućim melodijama. Terezina je glazba više od zabave; to je melem za dušu, lijek za rane teškog dana ili umora od životnih zahtjeva.

U tapiseriji životnih zahtjeva Terezina glazba izranja kao ljekovita harmonija, ispirući nagomilane brige i napetosti. Umirujuća kadenca njezinih pjesama slična je nježnoj ruci na umornom ramenu – gesti koja govori: Odmorite se i pustite da vaš teret nestane… “, nastavlja se.

‘Njezina glazba stvara most’

U drugom dijelu poruke je otkrila kako je baš zbog interpretacija naša poznate pjevačice odlučila naučiti i hrvatski jezik.

“Njezina glazba stvara most koji me povezuje ne samo s njezinim umijećem nego i sa samim ljudskim iskustvom. U svijetu u kojem buka svakodnevnog života može ugušiti naše najskrovitije misli i emocije, njezine pjesme služe kao podsjetnik na snagu glazbenog zagrljaja.

To je dokaz činjenice da to nije puki raspored zvukova; to je kanal kroz koji možemo ploviti labirintom vlastitog srca. Kroz svoje duševne serenade, ona me poziva da zaronim u bogatu tapiseriju emocija koje me čine onim što jesam. Jedan od izuzetnih aspekata glazbe Tereza Kesovije je njezina univerzalna privlačnost.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli TEREZA KESOVIJA – OFFICIAL (@terezakesovijaofficial)

To govori o intrinzičnoj snazi glazbe — jezika koji nadilazi jezične barijere i kulturne podjele. Kroz njezinu sam glazbu shvatila da su emocije svoj jezik, a hrvatska pjevačica maestralan prevoditelj. Toliki je dubok utjecaj njezine glazbe da je čak potaknula moju odlučnost da naučim hrvatski, odluka nadahnuta dubokom vezom koju potiču njezine pjesme”, napisala je Anna te se osvrnula kako u stihovima koje Tereza pjeva pronalazi utjehu.

“U biti, moje putovanje emotivnim krajolikom Terezine glazbe je putovanje u vlastitu dušu. Njezine su melodije ključevi koji otključavaju vrata mojih najdubljih osjećaja, pozivajući me da istražujem, razmišljam i prihvaćam bezbroj emocija koje definiraju moje ljudsko iskustvo. Dok me njezine pjesme obavijaju, ne nalazim samo utjehu, već i dublje razumijem sebe i svijet oko sebe.

Njezin glas nije samo zbirka melodičnih nota; to je dokaz moći glazbe da nas duboko poveže s vlastitim emocijama i sa svijetom oko nas. To je podsjetnik da usred složenosti života postoji jednostavna, ali duboka istina: glas emocija je univerzalan i čast je imati Tereza Kesoviju kao njegovu očaravajuću glasnicu”, zaključila je obožavateljica Tereze Kesovije.