Zbog prometne je ostao u kolicima, a u zadnjih par godina izgubio je sina, brata i majku

Autor: Barbara Grgić

Pjevač Zdravko Škender zbog prometne nesreće u Crnoj Gori prije 40 godina ostao je trajno u invalidskim kolicima.

Niz nesretnih događaja

No, niz nesretnih događaja nastavio se i posljednjih osam godina u životu pjevača. U tom periodu izgubio je majku, brata i sina te se rastao od supruge Melanije.





“Žao mi je što se moj brak raspao. Znači, ostao sam jedan poželjni neženja. Cure i djevojke, izvolite!”, rekao je kroz smijeh jednom prilikom.

Najteže je podnio smrt sina Tomislava.

“Tuku me životne nevere i bure, no najviše me pogodila smrt sina Tomislava. To me dotuklo. Tko to nije osjetio, ne može shvatiti. To je rana koja je uvijek sa mnom i nikad neće proći. No, glazba me izliječila, to je moja hrana kojom liječim sve teškoće koje me prate u životu. Mogu reći da se ponekad divim sam sebi, no idem dalje s vjerom u Boga”, rekao je u intervjuu.









Spasio je život Vitasoviću

Malo ljudi zna da je upravo Škender spasio život svom kolegi, Alenu Vitasoviću.

“Prilikom jednog mog nastupa u Savičenti koja je bila prepuna, nalazio se moj kolega, onda dečko Alen Vitasović koji je bio u prvim redovima i ja sam mu pružio ruku jer je bila strahovita gužva i na taj način spasio neke posljedice, odnosno možda i život. Nakon određenog vremena smo se sreli i on mi je ispričao tu istinu koja me zaista jako veselila i radovala”, ispričao je.