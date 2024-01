Zbog ovoga su svi znali da će Martin Kosovec biti pobjednik: ‘Jasno k’o dan’

Autor: Barbara Grgić

Martin Kosovec ime je koje će nakon sinoćnjeg finala showa The Voice upamtiti gotovo svaki stanovnik – od Palagruže do Iloka. Martin je u posljednjoj epizodi odnio nadmoćnu pobjedu nad ostalim kandidatima.

Da je zaista osvojio gledatelje dokazuje činjenica da je u finalu čak 88.000 glasova od ukupno 138.000 išlo baš za njega. Drugo je mjesto osvojila Ana Širić iz Posušja, dok su se iza nje smjestili Luka Novokmet i Jakov Peruško Rihtar.

“Hrvatski Frank Sinatra”, kako su ga mnogi iz dragosti zvali, već je od prve pojave slovio za favorita. Na audicijama je osvojio žiri, osobito Vannu koja nije mogla vjerovati da netko otvara natjecanje sa Sinatrinom pjesmom. No, srca gledatelja osvojio je u potpunosti izvedbom pjesme “Tvoja zemlja”, Vice Vukova. Trebalo mu je samo 19 sati da se popne na sami vrh trendinga u Hrvatskoj.

‘Zadnji sam put ovako skakao od sreće kad smo ga zabili Englezima’

Zanimljivo, emisiju prije nevjerojatne izvedbe Vukovljeve pjesme, Martin je prešao u Vannin tim, nakon što je Dino donio tešku odluku i umjesto Martina odabrao Marka Vukića, a zatim se rasplakao zbog toga što Martin napušta njegov tim. Srećom, Vanna je odlučila preuzeti Martina u svoj tim i tako ga spasila od napuštanja showa.

“On nije samo glas, on je neki katalizator svega dobrog, sjetnog, jednostavnog, poznatog, svega onoga što je valjalo u životu i što valja, nekako ti ne može bit ne drag srcu”, “Svi mi koji nikad nismo glasali za nikoga u niti jednoj emisiji na TV-u – ali za Martina i nekoliko puta. Mali je čudo”, “Doktore zadnji put sam pred malim ekranima ovako skakao od sreće kad smo ga zabili Englezima”, “Ovaj dečko pokazuje koliko svima nama fali jedan dobar reset i povratak na stare i ispravnije vrijednosti”, “Martin je glas one stare, plemenite i gospodske Hrvatske, naše djedovine. Bravo, momče. Navijamo svi u obitelji za tebe od početka, ali s ovim si nas nastupom posebno dirnuo! Hvala ti”, “Vitez tame! Skoro 70% ukupnog broja glasova Martinu!Ovo nikad nije viđeno… a to ne umanjuje da su svi ostali također odlični, već samo govori koliko je on poseban. Mr. Voice, velike čestitke”, samo su neki od komentara ispod Martinove izvedbe.