Zbog ovog se čovjeka Gibonni godinama hvatao za glavu: ‘Nije bilo lako s njim izać na megdan’

Zasigurno jedan od najpoznatijih stihova Arsena Dedića kaže „Sve te vodilo k meni“, a ovog vikenda, u petak i subotu, baš sve je vodilo k njemu, u njegov rodni Šibenik, gdje se održalo prvo izdanje glazbenog događanja „Arsen, Čovjek kao ja“. Šibenik je protekla dva dana disao Arsena, kroz brojne koncerte, radionice i panele u kojima su uživale generacije obožavatelja i štovatelja njegova djela. U čast umjetniku koji nas je napustio 2015. godine, mnogi ugostitelji u Šibeniku su tijekom vikenda puštali njegove pjesme, doprinoseći tako posebno emotivnoj atmosferi.

Dvodnevni događaj “Arsen, Čovjek kao ja” počeo je u petak u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” radionicom crtanja za djecu. Inspirirani Arsenovom ljubavlju prema crtanju, mališani su se likovno izražavali kroz njegove stihove i glazbu koju je pisao upravo za njih. Istovremeno, u Kući umjetnosti Arsen održao se panel na kojem je Mislav Donaj, jedan od organizatora događanja, razgovarao sa Sašom Lošićem Lošom o Arsenovoj ostavštini i utjecaju na glazbu.

U večernjem dijelu programa brojni prolaznici i gosti mogli su uživati u koncertu klape Sebenico kod krstionice Katedrale sv. Jakova, dok je na Trgu Ivana Pavla II publika uživala u nastupu Zvonimir Radišić Trija, koji su jazz interpretacijama Arsenovih filmskih skladbi oduševili prisutne. Vrhunac večeri bio je veliki koncert na Tvrđavi Barone, gdje su nastupili Matija Dedić, Lu Dedić, Zoran Predin, Lea Dekleva, BluVinil, Ivana Husar Mlinac, Tina Vukov, Saša Lošić Loša, Marija Mirković, Josip Palameta i Kristijan Beluhan. Dupkom ispunjena Tvrđava Barone poslužila je kao savršena kulisa za izvedbe pjesama glazbenog velikana, a svakako je jedna od najemotivnijih izvedbi bila ona Lu Dedić, koja je u spomen na svog djeda otpjevala „Dida moj“.

Iz Šibenika se uživo u Dnevniku Nove TV javio i Zlatan Stipišić Gibonni koji je priznao da, poput mnogih, o Arsenu priča sa strahopoštovanjem: “Naravno da postoji, mislim da mora čovjek imati taj ogroman raspekt prema njegovom radu i prema njegovom umu. Nije bilo lako s njim izać na megdan, haha. Tako da mi se čini da na ovaj način stvarno čuvamo uspomenu na jednog autorskog šampiona. Mislim da je Oliver sa svojim vokalom, a Arsen sa svojim djelom ono najvrjednije što smo imali, tako da osjećam veliku, veliku privilegiju da sam tu”, kazao je Gibonni.

“To je samo čast. Velika, velika čast i privilegija. Jer mislim da svi na neki način moramo imati tu svijest o tome da smo mali narod i ne rađa mater svaki dan nobelovca. A on po meni i je to, nije, ali je, po svome djelu. Sjećam se prvi put kad sam bio kod njega kući, u svemu tome štivu što je bilo na njegovom stolu, bila je i jedna zbirka pjesama na japanskom. Mi to uopće nismo znali, ja ne znam je li to ljudi danas znaju, di je on sve kapilarno, na kojim sve jezicima, na kojim sve adresama ovog svijeta je bio sa svojim riječima i notama prisutan i ostavio trag. Pun sam poštovanja i respekta”, zaključio je Gibonni.









Da život s Arsenom nikada nije bio med i mlijeko svojevremeno je priznala i Gabi: “On je bio vrlo teška osoba i trebalo je izdržati njegove momente. Znao je biti itekako oštar, sarkastičan, mnoge je uvrijedio. Ali je bio i nježna osoba i dobar čovjek, ali baš poeta. Po njegovim pjesmama sam znala u kojoj je fazi. Bio je vidovit u svojim tekstovima. Bila je to borba u njemu. Trebala mu je takva podrška koja će biti prisutna i koja će mu praštati”, navela je pjevačica koja je bila i prvi filter za ozbiljnije kompozicije: “Koliko god je bio drzak i samoživ, trebao mu je netko da ga razumije, upravo i u toj zločestoći, sarkazmu i svemu što je izgovorio ljudima… Većina ljudi to nije prihvatila. Neki jesu.”