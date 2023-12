Zbog obitelji se utišao na mrežama: Markantan domaći trener ima velike stvari u planu

Izgubiti kontakt sa osobom danas ne predstavlja veliki problem. Društvene mreže čine povezanost nemjerljivo lakšom, a ujedno su i plodan izvor informacija o stanju na sceni. Putem njih se, naravno, i mnoga slavna lica povezuju sa svojim obožavateljima.

No u posljednje vrijeme to nije bio slučaj za Dragu Pezića. Ovaj 30-godišnji influencer i trener već dugo slovi kao jedan od najzgodnijih Hrvata, a prošle godine se znatno utišao na društvenim mrežama. Za sve koji se pitaju zašto, tome postoji dobar razlog.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Drago Pezic (@dpezic)

Prije mjesec dana postao otac

Naime, posvetio se mirnijem obiteljskom životu sa suprugom Petrom Pezić, koja je prije mjesec dana na svijet donijela malenu Laru. Sada je za domaće medije Drago pojasnio kako se snašao u ovoj velikoj novoj životnoj ulozi.









“Kao muškarcu, na početku me obuzimao strah dok sam je držao u naručju jer je bila tako sitna. No, danas uživam u svakom trenutku provedenom s njom – bilo da je to šetnja, nošenje ili neprospavane noći zbog nje”, izjavio je u razgovoru za Story.









Supruga je kći slavnog rukometaša

Smatra da nema ljepše stvari nego biti ponosan na svoje dijete, te je u potpunosti predan očinskim obavezama. Priznao je i kako se 27-godišnja Petra, inače kći bivšeg rukometaša Nenada Kljajića, odlično snašla kao majka.

“Svjestan sam svih izazova koje prolazi dok sam odsutan zbog posla i zahvalan sam joj na tome jer je njezina snalažljivost i ljubav prema našoj obitelji zaista izvanredna. S obzirom da oduvijek voli djecu, nisam ni sumnjao da se neće snaći u toj ulozi, a kako kažu: Happy wife, happy life”, ističe Pezić.

Svoju makenensku i trenersku karijeru nije napustio, već ju je samo uskladio sa odgojem kćeri. A osim blagdana, krajem godine očekuje ga i posebna počast – uloga ambasadora Zagreb Advent Run utrke, na što je posebno ponosan.

“Očekujem da će za zadnje trčanje kroz grad svi dati svoj maksimum i najbolje od sebe. Nadam se postizanju najboljih rezultata, kako za sebe, tako i za svoje sportaše i sve ljude koji će biti dio utrke. Zagreb Advent Run je jedinstvena utrka i nadam se da će joj svi pristupiti s istim uzbuđenjem i pozitivnim duhom,” zaključio je Pezić.